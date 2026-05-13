Salamanca lanza la XXVI edición del Certamen Jóvenes Creadores con 60.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la XXVI edición del Certamen Jóvenes Creadores, una iniciativa destinada a promover la participación juvenil en distintos ámbitos de la creación artística y cultural, además de reconocer y dar visibilidad al talento joven.

Podrán participar jóvenes de entre 14 y 35 años, que deberán presentar una única obra original por modalidad. El certamen busca ofrecer espacios de expresión, reconocimiento y proyección artística, reforzando el vínculo de la juventud con la vida cultural de la ciudad.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, ha destacado que “es una apuesta firme del Ayuntamiento por ofrecer a los jóvenes espacios de participación, reconocimiento y proyección de su talento, fomentando la creatividad como un valor fundamental para el presente y el futuro de Salamanca”. En este sentido, ha subrayado que el Certamen Jóvenes Creadores “no solo premia obras artísticas, sino que impulsa vocaciones, genera oportunidades y refuerza el vínculo de los jóvenes con la vida cultural de la ciudad”.

En esta edición se establecen 16 modalidades entre las que se encuentran Cocina Creativa (primeros y segundos platos), Cocina Creativa (postres), Cómic, Cortometrajes, Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Complementos, Escultura, Fotografía, Libre, Microrrelatos, Música, Pintura, Poesía, Relatos Cortos, Vídeo-Arte y Audiovisual Experimental, y Vídeo-Clips.

El certamen repartirá un total de 60.000 euros en premios. En modalidades como Cortometrajes, Fotografía, Música, Pintura, Poesía, Relatos Cortos y Libre, habrá dos categorías: de 14 a 17 años, con premios de 1.000 y 800 euros; y para el resto de participantes, con premios de 1.400, 1.000 y 600 euros.

En el resto de modalidades (Cocina Creativa, Cómic, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Escultura, Vídeo-Arte y Vídeo-Clips), se establecen premios de 1.400 euros para el primer puesto, 1.000 para el segundo y 600 para el tercero. En Microrrelatos, los premios serán de 1.000, 800 y 600 euros.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto del 13 de mayo al 11 de junio. Las propuestas podrán entregarse en el Espacio Joven de Salamanca o enviarse por correo postal. Toda la información de esta convocatoria se encuentra disponibles a través del siguiente enlace https://www.aytosalamanca.es/w/certamen-jovenes-creadores