Salamanca, libre de sarampión en 2025

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado martes, 27 de enero, que España dejaba de ser un país libre de sarampión tras detectar en dos años 624 casos, lo que hizo que desde el Ministerio de Sanidad comenzaran a reforzar la estrategia nacional para volver a recuperar su eliminación.

En 2025, únicamente, se declararon 157 casos, de los que solamente cinco fueron en Castilla y León, noticias positivas para la comunidad que no ha tenido que lamentar más casos y por ende descontrol.

Además de esa media decena de casos, también se han contabilizado un posible caso que se descartó posteriormente además de otro caso probable no probado.

En Salamanca, asimismo, por suerte no ha habido casos detectados de sarampión, lo que hace que se pueda respirar con tranquilidad en la capital del Tormes y en su provincia.

Cabe destacar que en el territorio nacional, en los dos últimos años según recoge Europapress, han sido 53 casos (23,3%) importados, 110 casos (44,9%) relacionados con la importación y 73 casos (32,2%) en los que no se pudo determinar el origen.