Salamanca, líder de la región y la catorce de España en pernoctaciones durante el mes de noviembre

Castilla y León ha tenido un total de 31.357 viajeros, de los cuales 9.174 han sido únicamente de Salamanca, datos muy positivos para la provincia que la han situado en el puesto catorce de toda España.

En la propia región ha habido un total de 2.832 apartamentos turísticos, en donde ha habido una estancia media de 2,37 días. En cuanto a pernoctaciones, Salamanca ha tenido más de 22.000, donde 16.798 han sido residentes de España y 6.223 de residentes en el extranjero.

Asimismo, estos datos positivos también han sido buenos en cuanto a ámbito laboral, donde la cifra ha ascendido en casi 1.000 personas en cuanto a empleados que trabajan en apartamentos turísticos en toda Castilla y León.

Del mismo modo, en toda la región, la ocupación de plazas se ha situado en el 23,40 por ciento, por debajo de la media nacional donde la cifra está en el 39,37 por ciento.