Salamanca lidera el crecimiento inmobiliario con una subida del 26,5% en marzo

La provincia de Salamanca se sitúa entre las más dinámicas del mercado inmobiliario nacional durante el mes de marzo. El comportamiento del mercado salmantino destacó especialmente dentro del conjunto nacional, ya que Salamanca lideró el crecimiento de las compraventas con una subida del 26,53%.

La compraventa creció un 3,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 3.068 operaciones, frente a las 2.968 registradas en marzo de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

Mientras tanto, en el conjunto nacional, la compraventa de viviendas descendió un 2,2 % durante marzo, hasta un total de 61.295 operaciones, reflejando una desaceleración generalizada en buena parte del territorio español.

Los datos confirman la fortaleza del mercado inmobiliario en Salamanca, impulsado tanto por la demanda de vivienda habitual como por el interés inversor. El crecimiento registrado en la provincia contrasta con la tendencia nacional y consolida a Salamanca como uno de los focos inmobiliarios más activos de Castilla y León en este inicio de 2026.