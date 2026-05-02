Salamanca lidera el encarecimiento de la vivienda usada en la región y marca el precio más alto

La vivienda de segunda mano en Castilla y León ha experimentado un encarecimiento notable en el último año, cerrando el mes de abril de 2026 con una subida interanual del 11,7%. Según los últimos datos recogidos por Europa Press, el precio medio del metro cuadrado en la comunidad se sitúa en 1.765 euros, lo que implica que quienes buscan comprar una casa de segunda mano de unos 80 metros cuadrados deben pagar, de media, casi 15.000 euros más que hace apenas un año.

En este contexto, Salamanca capital se ha desmarcado como el punto más exclusivo de toda la autonomía para el mercado de ocasión. Con un precio de 2.700 euros por metro cuadrado y un incremento del 18,2% respecto al año anterior, la capital salmantina encabeza el listado de las capitales de provincia con los precios de segunda mano más elevados. Esta cifra la sitúa considerablemente por encima de ciudades como Burgos, Soria o Valladolid, que también registran valores altos pero no alcanzan el techo salmantino.

Si analizamos la provincia de Salamanca en su conjunto, el precio medio de las viviendas de segunda mano se queda en 1.975 euros por metro cuadrado, tras subir un 9,0% en el último año. Aunque se mantiene como la segunda provincia más cara de la región (solo superada por los 2.020 euros de Valladolid).