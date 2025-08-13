Salamanca lidera la inflación en Castilla y León con una subida del 3,3% en julio

La vivienda, la hostelería y los alimentos impulsan el aumento de precios en la provincia

La Plaza Mayor acoge una exhibición de toreo de salón
La Plaza Mayor acoge una exhibición de toreo de salón

Salamanca registró en julio la mayor subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) de toda Castilla y León, con un incremento interanual del 3,3%, por encima de la media regional (2,7%) y nacional (2,7%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El encarecimiento se debió, sobre todo, al alza en los precios de la vivienda (+6,1%), los hoteles, cafés y restaurantes (+4%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (+4,3%). Los alimentos y bebidas no alcohólicas también se situaron por encima de la media, con un repunte del 3,5%.

En comparación con junio, sin embargo, la provincia experimentó un retroceso del 0,7% en sus precios, influido por las rebajas de verano en vestido y calzado (-10,6%) y la caída en comunicaciones (-1,8%) y alimentación (-0,5%).

A nivel nacional, las mayores subidas anuales se dieron en Baleares (+3,5%) y la Comunidad Valenciana y Extremadura (+3,2%), mientras que Murcia (2%) y Canarias (2,2%) registraron los incrementos más moderados.

Con estos datos, Salamanca se consolida como la provincia con mayor presión inflacionista de Castilla y León en el último año.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats