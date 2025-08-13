Salamanca lidera la inflación en Castilla y León con una subida del 3,3% en julio

Salamanca registró en julio la mayor subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) de toda Castilla y León, con un incremento interanual del 3,3%, por encima de la media regional (2,7%) y nacional (2,7%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El encarecimiento se debió, sobre todo, al alza en los precios de la vivienda (+6,1%), los hoteles, cafés y restaurantes (+4%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (+4,3%). Los alimentos y bebidas no alcohólicas también se situaron por encima de la media, con un repunte del 3,5%.

En comparación con junio, sin embargo, la provincia experimentó un retroceso del 0,7% en sus precios, influido por las rebajas de verano en vestido y calzado (-10,6%) y la caída en comunicaciones (-1,8%) y alimentación (-0,5%).

A nivel nacional, las mayores subidas anuales se dieron en Baleares (+3,5%) y la Comunidad Valenciana y Extremadura (+3,2%), mientras que Murcia (2%) y Canarias (2,2%) registraron los incrementos más moderados.

Con estos datos, Salamanca se consolida como la provincia con mayor presión inflacionista de Castilla y León en el último año.