Salamanca liderará la investigación del cáncer con la microscopía más avanzada del país

El Centro de Investigación del Cáncer ha logrado una financiación de 865.000 euros del Ministerio de Ciencia para incorporar dos microscopios de última generación que revolucionarán la investigación del cáncer y situarán a Salamanca a la vanguardia de la microscopía avanzada en España.

La inversión permitirá adquirir un microscopio con tecnología spinning disk, capaz de captar imágenes ultrarrápidas y en tiempo real del interior de las células, clave para estudiar procesos fundamentales del cáncer como la división celular o la migración de células tumorales.

El segundo equipo contará con tecnología light sheet, especializada en el análisis de organoides y modelos tridimensionales. Su sistema permite observar tejidos vivos durante largos periodos sin dañarlos, facilitando investigaciones más precisas sobre la evolución de los tumores.

Según destacó el director del centro, Xosé Bustelo, la incorporación de estos equipos permitirá que el CIC disponga de “la unidad de microscopía más potente del país”.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Luz, el CIC subrayó además el papel fundamental de la microscopía avanzada en la investigación biomédica actual. Técnicas como la fluorescencia, la superresolución o la imagen en célula viva han revolucionado la forma de estudiar el comportamiento de las células tumorales, la diseminación metastática y los cambios moleculares asociados al cáncer.