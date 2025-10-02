Salamanca se llenará de sandías por Palestina

El próximo 4 de octubre, Salamanca despertará con un paisaje inusual: decenas de sandías artesanales colgarán en calles y plazas como gesto simbólico de apoyo al pueblo palestino. La iniciativa forma parte de una acción internacional impulsada por el colectivo Manos con Palestina, que busca combinar arte, memoria y denuncia a través del craftivismo, el activismo creativo que emplea las manualidades como herramienta de resistencia.

La elección de la sandía no es casual. Durante décadas, esta fruta ha sido un emblema de identidad palestina, pues sus colores rojo, verde, blanco y negro evocan la bandera que llegó a estar prohibida en determinados momentos históricos. Colocar o representar sandías se convirtió entonces en una forma de afirmar dignidad y pertenencia frente a la censura.

Cada pieza expuesta en Salamanca irá acompañada de un código QR, que enlaza a un manifiesto disponible en diez idiomas. El documento explica el simbolismo de la sandía, denuncia la situación actual en Gaza, con hospitales bombardeados, periodistas asesinados y miles de niños y niñas víctimas de la violencia, e invita a la ciudadanía a implicarse. Entre las acciones propuestas se encuentran difundir información verificada, apoyar económicamente proyectos solidarios o participar en campañas de boicot y presión internacional.

La intervención artística se presenta como una invitación abierta: cualquiera que pase por las calles podrá acercarse, escanear el QR y sumarse al movimiento. Bajo el lema “Romper el silencio está en tus manos”, la acción recuerda que la solidaridad también puede expresarse a través de pequeños gestos cotidianos.