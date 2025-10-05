Salamanca lleva el español a Bruselas con talleres sobre inteligencia artificial y educación digital

Salamanca ha llevado su liderazgo como referente internacional del español hasta Bruselas, donde ha participado en la XV Jornada Tecnológica para profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE). La cita, organizada por la Junta de Castilla y León junto a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, reunió a docentes de Secundaria, universidad y educación de adultos interesados en nuevas metodologías de enseñanza.

En esta edición, dos centros acreditados de Salamanca —DICE y el Colegio Unamuno— impartieron talleres prácticos de una hora en los que se exploró cómo la inteligencia artificial y las aplicaciones digitales pueden enriquecer el aula de ELE. Entre las propuestas destacaron “Que la IA no nos copie: usos y recursos de la IA en el aula de ELE” y “Propuestas didácticas con aplicaciones digitales para trabajar el componente cultural en el aula de ELE”.

Además de los talleres, “Salamanca, Ciudad del Español” contó con un espacio expositivo que permitió el contacto directo con los profesores asistentes. Allí se presentaron materiales promocionales y se ofreció información sobre la ciudad como destino de turismo idiomático y sobre los recursos disponibles para estudiantes de español.

En un país multilingüe como Bélgica, donde conviven tres lenguas oficiales y el inglés domina como idioma extranjero prioritario, el español ha logrado consolidarse como la cuarta lengua más estudiada en Secundaria y una de las más demandadas en la formación de adultos. Este crecimiento refleja el interés creciente por el idioma y refuerza el papel de Salamanca como epicentro mundial del español.