Salamanca mantiene sus habitantes gracias a los extranjeros, aunque dos de cada tres pueblos pierden vecinos

Decir que Salamanca cada vez está más despoblada o más envejecida no es un tópico ni un recurso de queja, es una realidad que demuestran los datos obtenidos en el último censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos datos que indican que la provincia de Salamanca ganó población en 2024, concretamente 894 habitantes, un 0,27 por ciento más que el año anterior, sin embargo, la sangría del medio rural continua ya que dos de cada tres municipios han perdido vecinos.

Son los extranjeros los que hacen que la provincia se mantenga. De hecho, a 1 de enero de 2025 Salamanca registraba un 11,43 por ciento más de población extranjera, con 2345 personas más censadas que procedían de fuera de nuestras fronteras. Son ellos los que han evitado que la provincia entre en cifras negativas en lo que a población se refiere.

El reparto de esos 894 nuevos vecinos en la provincia es muy desigual, y ese es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la provincia, que tiene varias zonas en lo que se denomina “desierto demográfico” y entre las más despobladas de España. Los datos del INE desvelan que dos de cada tres municipios de Salamanca han perdido población. Son 233 los pueblos de la provincia que han perdido habitantes, un 64,36 por ciento del total frente a los 101 que ganan vecinos, 28 ni suben ni bajan. La mayoría de los que suben lo hacen muy ligeramente, sobre todo en el caso de los municipios más pequeños. Es la capital salmantina y los pueblos del alfoz los que más crecen.

Este último censo desvela que Salamanca capital ha subido su población en 1.125 personas, un 0,78 por ciento, llegando a los 145.583 habitantes. Destacan también los municipios del alfoz. Santa Marta de Tormes casi roza los 15.000 habitantes al subir en 242 habitantes su censo, un 1,64 por ciento más; Carbajosa de la Sagrada crece en 147 habitantes, un 1,92 por ciento más; Castellanos de Moriscos crece en 98 personas, un 3,21 por ciento más; Castellanos de Villiquera aumenta su censo en 23 personas, un 3,27 por ciento más; Villamayor de Armuña crece en 71 personas, un 0.93 por ciento más; Villares de la Reina crece un 0,95 por ciento al incrementar su padrón en 64 personas y San Cristóbal de la Cuesta crece un 2,62 por ciento gracias a su nuevos 30 vecinos.

También incrementan sus vecinos localidades como Béjar, Peñaranda de Bracamonte, Moriscos, Pelabravo, Terradillos, La Vellés, Calvarrasa de Abajo o San Miguel de Robledo, entre otros.

En el alfoz de la capital también hay pueblos que pierden habitantes, es el caso de Monterrubio de la Armuña, Cabrerizos y Doñinos

Pero no todos los municipios del alfoz han ganado vecinos, también se da el caso contrario en Cabrerizos, Doñinos de Salamanca y Monterrubio de la Armuña. En la lista de los que pierden hay que añadir Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Vitigudino o Guijuelo.

Además de despoblada, la provincia cada vez está más envejecida. El índice de envejecimiento de Salamanca, que muestra como evoluciona la estructura de la población y la velocidad a la que envejece la sociedad, está disparado. Si hace diez años era de 198,91 en enero de 2025 era de 252,36. Eso significa que, por cada cien menores de 15 años, Salamanca tiene 252 personas que han superado los 65 años. Un índice que año tras año sigue subiendo, lo que indica que la sociedad salmantina cada vez está más envejecida y no parece que esta tendencia vaya a parar. De hecho, en Salamanca hay 93.210 personas con más de 65 años. En 2021 la cifra era de 87.788 personas mayores de 65.

Otro dato curioso que muestra el INE es la tasa de dependencia que mide la población en edad de trabajar con la población dependiente (menores de 16 años y mayores de 64). En Salamanca esa tasa está en un 65,63 lo que indica que por cada 100 personas en edad de trabajar la provincia cuenta con 65 dependientes.

La población en España

La población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (un 1,0% más). De este total, 42.216.326 tenían nacionalidad española (el 85,9%) y 6.911.971 nacionalidad extranjera (el 14,1%), según el INE. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española se incrementó un 0,2% y el de nacionalidad extranjera un 6,3%.

En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7%. Esto se tradujo en que la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- se situó en 0,32.

Población extranjera por nacionalidad

Los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%). Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos.