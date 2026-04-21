Salamanca mantiene niveles de polen mayoritariamente bajos con algunos focos moderados

La primavera discurre con la problemática habitual para las personas alérgicas en Salamanca. Según los últimos datos del recuento polínico, realizados el pasado 17 de abril, la mayoría de las especies analizadas presentan niveles bajos en el aire en la ciudad. Solo tres tipos destacan por registrar niveles moderados: Quercus (encina y roble), Platanus (plátano de sombra) y Pinus (pino), que concentran actualmente la mayor actividad.

El resto de tipos polínicos, como chenopodiáceas (cenizo), viborera, leguminosas como guisantes y alubias, fresno, ortiga, ciprés o abedul, se mantienen en niveles bajos. Esta situación supone un alivio parcial para quienes sufren alergias estacionales, aunque no elimina completamente el riesgo de síntomas.

Los niveles moderados detectados en encinas, robles, plátanos de sombra y pinos indican que estas especies se encuentran en una fase activa de polinización. En consecuencia, las personas sensibles a estos pólenes pueden experimentar molestias, especialmente en días secos, soleados o con viento, cuando la concentración en el ambiente tiende a aumentar.

Estos datos han sido elaborados en colaboración con la Sociedad Castellano Leonesa de Alergología e Inmunología Clínica, que insiste en la importancia de combinar el tratamiento médico con medidas preventivas. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra conocer los tipos de polen que afectan a cada persona, evitar la exposición en entornos con vegetación abundante y consultar regularmente las previsiones de niveles polínicos.

Asimismo, se aconseja limitar las actividades al aire libre durante los días más desfavorables, mantener las ventanas cerradas y ventilar preferentemente al mediodía, utilizar gafas de sol y, si es necesario, mascarilla. También es importante no tender la ropa en el exterior, lavar frutas y verduras antes de consumirlas y evitar tumbarse sobre el césped o cortar la hierba.

Los especialistas recuerdan además que durante la época de polinización el organismo puede volverse más sensible a otros factores irritantes, como el humo del tabaco o ciertos productos químicos. Por ello, recomiendan evitar estas exposiciones y seguir siempre las indicaciones del médico alergólogo, incluyendo el uso de tratamientos específicos o inmunoterapia cuando esté indicado.

Aunque el panorama actual es relativamente favorable, los expertos advierten que la situación puede cambiar en función de las condiciones meteorológicas y el avance de la primavera. Mantenerse informado y adoptar medidas preventivas seguirá siendo clave en las próximas semanas.