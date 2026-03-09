Salamanca mantiene bajo vigilancia policial 38 casos en VioGén

Corría el 26 de julio de 2007 cuando el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, popularmente conocido sistema VioGén, comenzó a funcionar a España.

Los objetivos con los que se puso en marcha comprenden desde integrar toda la información de interés que se estime necesaria hasta realizar un seguimiento y brindar protección a las víctimas en todo el territorio nacional efectuando, así, una labor preventiva. Se emiten, además, avisos, alertas y alarmas, todo ello a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas.

Como resultado, se consigue establecer una red interconectada que permite el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres en situación de riesgo, así como de sus hijos e hijas, en cualquier parte de España

VioGén es, en resumidas cuentas, un sistema en constante evolución y adaptación ; no en vano, recientemente, ha sido objeto de renovación.

Las mejoras incorporadas en el que se ha bautizado como VioGén 2 incluyen la optimización de los protocolos de actuación y la mejora en el seguimiento de las víctimas a través de una mayor integración de datos en tiempo real facilitando, así, la interoperabilidad con otros sistemas del ámbito policial, judicial, penitenciario, y servicios sociales.

En lo que a Salamanca respecta, el sistema de seguimiento policial mantiene activa la vigilancia sobre decenas de mujeres en situación de riesgo. A lo largo de 2025, tal y como refieren fuentes oficiales, se realizó seguimiento a un total de 78 víctimas incluidas en el sistema de protección.

Asimismo, durante ese mismo periodo, 42 expedientes fueron inactivados tras las valoraciones técnicas correspondientes, un procedimiento que se aplica cuando la situación de riesgo disminuye o deja de requerir protección policial continua.

Sin emabargo, actualmente permanecen activos 38 casos en toda la provincia salmantina. En lo que llevamos de año, dos víctimas han sido dadas de alta.

Ahora bien, según los datos públicos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en un periodo comprendido desde el 13/03/2019 al 30/09/2024, en Salamanca se contabilizaron 215 casos de especial relevancia, 54 casos con menores en situación de vulnerabilidad y 35 casos con menores en situación de riesgo.

Más allá de las estadísticas, las cifras dibujan un escenario en constante metamorfosis: nuevos casos que requieren seguimiento, expedientes que se revisan habitualmente y situaciones que evolucionan hasta que las autoridades competentes dictaminan el cierre de la protección activa.

El balance actual no es si no una muestra de que la actividad policial no se detiene, sino que se ajusta de manera continua a la realidad de los nuevos casos.