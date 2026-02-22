Salamanca se mantiene en la "zona verde" del absentismo laboral pese al repunte del 51% en Castilla y León

El panorama laboral en Castilla y León ha encendido las alarmas de la patronal tras revelarse un incremento drástico en el absentismo por incapacidad temporal. Según los últimos datos, el porcentaje de jornadas laborales perdidas en la Comunidad alcanzó el 5,92 por ciento en 2024, lo que supone un crecimiento del 51 por ciento respecto al 3,93 por ciento registrado en 2018. Este repunte, calificado como "alarmante" por la CEOE, sitúa a la región apenas una décima por debajo de la media nacional (5,94 por ciento), evidenciando una tendencia al alza que los empresarios consideran insostenible para la competitividad y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

A pesar de esta tendencia generalizada de crecimiento, el análisis detallado por provincias muestra una realidad heterogénea dentro de la autonomía, donde Salamanca logra mantenerse en una posición de menor incidencia. Mientras que territorios como Palencia y León se sitúan en la "zona roja" con un preocupante 7,4 por ciento de jornadas perdidas, Salamanca aparece en el mapa de indicadores en color verde. Esto significa que la provincia salmantina, junto a otras como Zamora o Soria, presenta una tasa de absentismo inferior al 5,4 por ciento, colocándose sensiblemente por debajo de la media regional y muy lejos de los máximos nacionales registrados en Canarias o Vizcaya.

Desde la CEOE de Castilla y León se vincula este repunte del absentismo a un escenario multicausal, donde la saturación de la atención primaria juega un papel determinante. La patronal sostiene que las listas de espera y la burocracia generan "cuellos de botella" en diagnósticos y tratamientos, lo que deriva en una prolongación de las bajas que perjudica tanto la salud del trabajador como la productividad de las empresas. Para los responsables empresariales, este retraso en la gestión de la incapacidad temporal se traduce en un incremento de costes operativos que lastra la economía regional, especialmente en aquellas provincias donde los ratios son más elevados.

Ante este escenario, la organización empresarial urge a las administraciones a firmar un acuerdo autonómico para la gestión del absentismo que permita establecer medidas comunes de seguimiento y reincorporación laboral. Entre sus propuestas destaca la necesidad de dotar a las mutuas de mayores herramientas de control y diagnóstico para agilizar los procesos, así como la creación de un sistema de información centralizado que permita diseñar políticas públicas basadas en datos objetivos.