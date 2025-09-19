Salamanca se moviliza por una ciudad más verde

El Ayuntamiento de Salamanca continúa celebrando la Semana Europea de la Movilidad con un extenso programa de actividades. Bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’, el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas del uso excesivo del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y promover alternativas como el autobús urbano, el transporte a pie, la bicicleta y el patinete.

Para predicar con el ejemplo, el consistorio ha implementado medidas para contribuir a una ciudad más limpia y sostenible, a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Durante los últimos años, se han puesto en marcha políticas transversales para reducir la contaminación, abordando aspectos como la calidad del aire, la movilidad, el ruido, el tratamiento de residuos y las zonas verdes.

Este fin de semana, la agenda de la Semana de la Movilidad está llena de propuestas para todos los gustos. Desde este viernes, 19 de septiembre, y hasta mañana, sábado, se lleva a cabo la actividad ‘24 horas de bici’, organizada por Amigos de la Bici. Los participantes pueden disfrutar de paseos ciclistas por Salamanca y su alfoz, partiendo desde el Parque de La Alamedilla. Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.amigosdelabici.es.

El sábado, 20 de septiembre, el Parque de los Huertos Urbanos acogerá una ‘Gincana ciclista’ de 10:30 a 12:30 horas, con actividades saludables para niños y adolescentes de 8 a 18 años, supervisadas por monitores de la Escuela de Triatlón Salmantina. Además, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca tendrá una Jornada de Puertas Abiertas el sábado y el domingo, ofreciendo entrada gratuita para todos los visitantes.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 21 de septiembre se celebrará una de las actividades con mayor participación: el Día de la Bici. Organizado por el Club Ciclista Promesal, el evento comenzará a las 17:00 horas en la Plaza Mayor. Los participantes recorrerán las calles de la ciudad hasta el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde se llevarán a cabo actividades y sorteos.