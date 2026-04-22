Salamanca se movilizará el próximo 10 de mayo en la Plaza de los Bandos para exigir la recuperación de sus conexiones ferroviarias

La plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca ha anunciado un cambio de ubicación para la gran concentración ciudadana programada para el próximo domingo 10 de mayo a las 12:00 horas. Aunque inicialmente el punto de encuentro iba a ser la Plaza Mayor, la celebración de la Feria Municipal del Libro en dicho espacio ha obligado a trasladar el acto reivindicativo a la Plaza de los Bandos. Las instituciones y entidades que integran el colectivo confían en que este cambio no afecte a la asistencia y hacen un llamamiento masivo a los salmantinos para reclamar un servicio de tren digno.

La fecha del 10 de mayo fue fijada tras escuchar las peticiones de los colectivos universitarios, quienes solicitaron descartar la propuesta inicial del 24 de mayo. El objetivo de este adelanto es evitar que la movilización coincida con el periodo de exámenes, facilitando así la participación activa de los jóvenes. Los estudiantes representan uno de los sectores más perjudicados por las actuales carencias del sistema ferroviario, que limitan sus desplazamientos y su conexión con otros puntos de la geografía nacional.

El malestar social se ha intensificado tras la reciente supresión, el pasado 7 de abril, de la conexión directa entre Salamanca y Barcelona, un hito que la plataforma considera inaceptable. A esta pérdida se suma la histórica demanda de ampliar las frecuencias con Madrid. En concreto, se exige que el cuarto tren rápido opere también durante los fines de semana y que se implanten una quinta y sexta frecuencia para dar respuesta a la alta demanda de viajeros que actualmente queda desatendida.

Finalmente, la plataforma mantiene en pie sus reivindicaciones sobre infraestructuras de largo recorrido y proyectos pendientes. Entre ellas destacan la recuperación del tren Ruta de la Plata y la garantía de que uno de los ramales de la conexión rápida con Portugal atraviese la capital charra. Asimismo, denuncian el incumplimiento en los plazos de la electrificación de la vía hasta la frontera, una obra esencial para la modernización de la provincia que debería haber finalizado en el año 2020 y que sigue acumulando retrasos injustificados.