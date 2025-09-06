Salamanca muestra su apoyo a la Asociación del Síndrome de Turner

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, recibe a Astas Castilla y León con motivo de la reciente celebración del día mundial de esta patología, que afecta a una de cada 2.500 mujeres en todo el mundo

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha recibido hoy en el Ayuntamiento de Salamanca a la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca (Astas Castilla y León), en un encuentro para conmemorar el Día Mundial de esta patología, celebrado el pasado 28 de agosto.

El Ayuntamiento ha querido mostrar su apoyo a esta causa, iluminando la fuente de la Puerta de Zamora de color fucsia en honor a la efeméride. El gesto simboliza la solidaridad del Consistorio con los grupos de ayuda mutua y los profesionales de la salud que trabajan en la promoción del bienestar de las personas.

Durante la reunión, Villar destacó la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y Astas Castilla y León, la primera asociación de su tipo a nivel nacional. La concejala resaltó que la entidad presta servicios de asesoramiento, información y atención psicológica desde la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, un espacio compartido con otros 26 colectivos de pacientes. Este centro, según Villar, fomenta el intercambio de actividades y programas de formación, sirviendo como un eficaz canal de difusión para toda la ciudadanía.

La concejala felicitó a la asociación por su labor en la mejora de la calidad de vida de las mujeres afectadas y sus familias. Además, valoró su trabajo en la defensa de los derechos de las pacientes y en la atención de sus necesidades sanitarias, educativas, laborales y asistenciales, así como su activo compromiso con la investigación y la detección temprana del síndrome.

