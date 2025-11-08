Salamanca 'se mueve' por la diabetes dentro de la programación de su Día Mundial

El próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabates y, en su honor, el Ayuntamiento de Salamanca ha preparado toda una programación con la que visibilizarla. Dicha programación ha dado comienzo este sábado con la celebración de una marcha.

Bajo el nombre de 'Muévete por la diabates', los salmantinos han salido a las calles para recorrer la ciudad y recordarle a todo el mundo lo que conlleva la diabetes. La marcha ha salido desde la Plaza Mayor, para llegar hasta el Campo de Tiro y Deportes.

Allí, se ha desarrollado una clase de zumba y una comida solidaria: su recaudación se destinará a la Fundación DiabetesCero para seguir poder continuar con la investigación.

Según los datos, casi una de cada siete personas en España convive hoy con la diabetes. Una enfermedad que no entiende de edades, como tampoco esta marcha, a la que han querido acercarse pequeños y mayores. Todos unidos por una causa común.

Otras actividades de la programación

Del 12 al 14 de noviembre, se desarrollará un ciclo de conferencias, todas ellas a las 18:00 horas en el Colegio de Médicos (número 7 de la calle Bientocadas):

Miércoles 12: 'Diabetes, derechos, entorno laboral y social', a cargo de Juan Manuel López, experto en legislación sanitaria.

Jueves 13: 'Salud ocular y diabetes', con la doctora María Sanchidrián Mayo, oftalmóloga del Hospital Universitario de Salamanca.

Viernes 14: 'Nuevas tecnologías en el manejo de la diabetes' por Belinda Lozoya Montes, educadora terapéutica del Hospital 12 de Octubre.

Además, tanto el sábado 15 y como e domingo 16 de noviembre, se establecerá una carpa informativa en la plaza de los Bandos (sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas). También en ella se realizarán pruebas gratuitas de glucemia.