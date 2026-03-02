"Una Salamanca que no se conforma": Nueve Castilla y León presenta propuestas concretas en sanidad, transporte, empleo y vivienda

La candidata número uno por Salamanca de Nueve Castilla y León, Chabela de la Torre, ha presentado este lunes los principales ejes de su formación de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Lo hizo en la carpa informativa instalada en la Plaza del Liceo, donde distintas fuerzas políticas exponen estos días sus propuestas.

Durante su intervención, De la Torre ha realizado un análisis crítico de la situación de la Comunidad, señalando directamente a “quienes han gobernado durante casi cuatro décadas, hasta llevar a Castilla y León a ser la región más despoblada de España y una de las más envejecidas”, así como a “quienes han permanecido el mismo tiempo en una oposición cómoda, sin cambiar la realidad de los castellanos y leoneses”. También se ha referido a “las siglas de moda”, a las que, a su juicio, muchos ciudadanos entregan su confianza “sin saber quién está detrás ni qué medidas concretas proponen”.

Frente a ese escenario, la candidata defendió que Nueve Castilla y León representa “una forma distinta de hacer política, nacida del compromiso con esta tierra y no desde un despacho en Madrid”. Ha asegurado que su proyecto se dirige a un votante exigente, que ya ha confiado en otras formaciones y se ha sentido decepcionado, y que busca “propuestas serias, pensadas para Salamanca y Castilla y León, no eslóganes ni marketing”.

Sanidad, vivienda y comunicaciones

El primer bloque del programa se centra en sanidad, vivienda y movilidad. En materia sanitaria, De la Torre apuesta por una gestión eficiente de los más de 5.000 millones de euros de presupuesto autonómico destinados a este ámbito. “El problema es de gestión”, afirmó, comprometiéndose a reducir las esperas en urgencias, consultas de atención primaria y pruebas diagnósticas, algunas de las cuales alcanzan, según denunció, hasta nueve meses.

Asimismo, anunció un refuerzo específico de la geriatría, ante el envejecimiento de la población salmantina, y soluciones reales para el medio rural, con consultas periódicas garantizadas y sistemas de transporte eficaces que acerquen a los vecinos a los centros de salud cuando no sea viable mantener consultorios permanentes en todos los municipios.

En vivienda, la candidata calificó de “valiente” su propuesta para el suelo del Sendero de Las Cregas, donde plantea la construcción de más de 1.000 viviendas, con un 40% de protección oficial y prioridad para jóvenes. Además, ha avanzado un plan de rehabilitación y movilización de vivienda vacía mediante ayudas, incentivos fiscales y garantías para propietarios, con el objetivo de que “el acceso a la primera vivienda y al alquiler no se convierta en una carrera imposible”.

En cuanto a las comunicaciones, reclamó la llegada del AVE a Salamanca “gobierne quien gobierne”, así como la electrificación de la conexión ferroviaria con Portugal. “No tenemos servilismos”, ha asegurado, comprometiéndose a exigir una red de transporte que vertebre de forma real el territorio, con rediseño del transporte metropolitano, optimización de rutas y horarios y refuerzo de líneas que conecten el medio rural con los principales servicios.

Empleo, empresa e industria

El segundo eje del programa se centra en el impulso económico. De la Torre ha defendido una simplificación real de trámites administrativos, con menos burocracia y plazos más ágiles para licencias, permisos y ayudas a emprendedores e industrias.

También ha respaldado la modernización de los polígonos industriales existentes, subrayando que “no hace falta más suelo industrial, sino llenar de empresas el que ya está vacío”. En este sentido, puso el foco en la falta de capacidad eléctrica, reclamando inversiones en transporte y distribución tanto a Red Eléctrica de España como a Iberdrola. Además, ha planteado que la Junta cofinancie infraestructuras eléctricas estratégicas para evitar que nuevas industrias se marchen a otras regiones por falta de potencia disponible.

El bloque se completa con medidas de apoyo directo a autónomos y empresas, como ayudas a la puesta en marcha, una Tarifa Cero reforzada durante tres años, préstamos blandos y deducciones fiscales.

Cohesión territorial y lucha contra la despoblación

En materia de cohesión territorial, la candidata ha insistido en que la conectividad es un servicio básico. “Sin internet fiable no hay teletrabajo, no hay empresas, no hay oportunidades para el medio rural”, ha afirmado, comprometiéndose a garantizar cobertura móvil e internet de alta velocidad en todo el territorio.

De La Torre propone además un plan integral contra la despoblación “pueblo a pueblo y comarca a comarca”, con un equipo interdisciplinar y competencias transversales que actúe sobre servicios, vivienda, comunicaciones y oportunidades económicas. “La lucha contra la despoblación no se resuelve con discursos, sino haciendo que vivir en un pueblo vuelva a ser una opción viable y atractiva”, ha subrayado.

Turismo y actividad económica

En el último bloque se aborda el turismo y la hostelería, sectores clave para la economía salmantina. De la Torre ha reconocido que, pese al atractivo patrimonial de la ciudad y la provincia, Salamanca se sitúa por debajo de la media nacional en pernoctaciones, gasto medio por turista y turismo extranjero.

Por ello, propone trabajar con operadores internacionales y desarrollar una planificación específica para posicionar Salamanca como destino internacional los 365 días del año. “No se trata solo de recibir más visitantes, sino de generar más actividad, más empleo y mayor retorno económico durante todo el año”, ha finalizado.