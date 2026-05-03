Salamanca no escapa del "fantasma" de las obras desiertas: la planta de Juzbado, entre los proyectos afectados

El primer trimestre de 2026 ha vuelto a encender las alarmas en el sector de la construcción de Castilla y León. La inestabilidad internacional y el constante encarecimiento de los costes han provocado que el "fantasma" de las obras sin constructor regrese con fuerza, dejando 40 proyectos públicos en el aire en toda la comunidad. Según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, estas inversiones fallidas suman un total de 11,2 millones de euros que se quedan "en el cajón" ante el desinterés de las empresas por contratos que, debido a su complejidad o presupuestos ajustados, ya no resultan rentables.

En la provincia de Salamanca, el impacto de esta tendencia se ha dejado sentir en una infraestructura técnica clave. La empresa pública Enusa ha visto cómo el concurso para la mejora de la estación depuradora de su planta en Juzbado quedaba desierto. A pesar de contar con un presupuesto de 48.400 euros, ninguna constructora ha optado a realizar estos trabajos, lo que obliga a la administración central a replantear el expediente en un momento de gran incertidumbre económica.

Este escenario de parálisis llega en un momento crítico para la gestión pública, ya que las administraciones se encuentran en plena carrera final para ejecutar los fondos europeos Next Generation. Con el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para el cierre operativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cualquier retraso en la adjudicación de obras (como las 30 que han quedado desiertas en el ámbito local) pone en serio peligro el cumplimiento de los plazos exigidos por Bruselas y la llegada de la financiación prevista.

A nivel regional, la situación se agrava con una contracción generalizada de la licitación de obras, que ha caído un 1,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Especialmente preocupante es el recorte del 40% en la licitación de la Junta de Castilla y León, que también ha sufrido el revés de ver cómo proyectos de gran envergadura, como promociones de vivienda o pasarelas urbanas, se quedan sin adjudicatario.