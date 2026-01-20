Salamanca no se presenta como candidata para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública
A pesar del respaldo de la Junta de Castilla y León a su candidatura, al igual que la presentada por el Ayuntamiento de León, la ciudad finalmente no optará a ser sede de la AESP
La ciudad de Salamanca no estará finalmente en la lista de las ocho ciudades que optan para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). La lista ha sido hecha pública por el Ministerio de Política Territorial este martes a través de una nota de prensa, al haber finalizado el plazo para presentar las candidaturas este mismo lunes.
Lo sorprendente es que por parte de Salamanca finalmente no ha llegado ninguna candidatura, a pesar de que la Junta de Castilla y León había respaldado la posibilidad de que tanto la ciudad charra, como León, fueran firmes candidatas.
Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo por el que Salamanca no se ha presentado finalmente como candidata, cosa que sí ha hecho la ciudad leonesa a través del Ayuntamiento de León.
En ese sentido las ciudades que finalmente aspiran a acoger esta sede son Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Oviedo, Lugo y León.
También te puede interesar
Lo último