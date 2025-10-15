Salamanca nombra Huéspedes Distinguidos a los poetas Juan Carlos Mestre y Salvador Madrid en el Encuentro Iberoamericano

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, nombró este miércoles Huéspedes Distinguidos de la ciudad a los poetas Juan Carlos Mestre (España) y Salvador Madrid (Honduras). El nombramiento se produjo en el marco de la recepción oficial ofrecida a los participantes en la XXVIII edición del Encuentro de Poetas Iberoamericanos.

El regidor destacó la cita como un "clásico imprescindible" del calendario cultural salmantino que convoca alrededor del "lenguaje, la belleza y la emoción compartida".

Homenajes y el vínculo con Martín Gaite y la USAL

García Carbayo valoró que el encuentro de este año se haya vinculado a la figura de Carmen Martín Gaite, a la que el Ayuntamiento ha dedicado un amplio programa cultural por el centenario de su nacimiento.

El encuentro también ha rendido tributo al poeta boliviano Gabriel Chávez Casazola y al escritor madrileño Carlos Aganzo, quien fue ganador del Premio de Poesía Ciudad de Salamanca. Además, durante la recepción, se entregó la ‘Medalla Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana’ al poeta ecuatoriano Raúl Vallejo.

El alcalde agradeció el trabajo del coordinador del encuentro, el profesor de la USAL Alfredo Pérez Alencart, y adelantó que la próxima edición se ligará al V Centenario de la Escuela de Salamanca, un acontecimiento en el que el Ayuntamiento ya está trabajando.

Los nuevos Huéspedes Distinguidos

Juan Carlos Mestre (León, 1957) es un poeta y artista gráfico de reconocida trayectoria, galardonado con el Premio Nacional de Poesía 2009 por su obra ‘La casa roja’ y el Premio de la Crítica 2012. Su extensa obra poética y gráfica se ha exhibido en múltiples galerías internacionales.

Salvador Madrid (Honduras, 1978) es reconocido como una de las voces más representativas de la literatura centroamericana y el mayor gestor cultural independiente de su país. Es fundador del Festival Internacional de Poesía Los Confines y creador de la metodología de las emblemáticas Bibliotecas Blue Lupin, una de las experiencias pedagógicas de fomento de la lectura infantil más importantes de América Latina.