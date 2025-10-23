Salamanca, nueva sede para exámenes de licencia de mantenimiento de aeronaves de AESA

Salamanca se convierte en el punto de partida de un proyecto piloto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con la inauguración de una nueva sede para la realización de exámenes de conocimientos teóricos, fundamentales para la obtención de la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA).

La apertura de este nuevo centro forma parte de una iniciativa de AESA orientada a ampliar su red de sedes en el territorio nacional. Este proyecto piloto tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la formación y certificación de los futuros Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves (TMA).

Con este paso, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea refuerza su compromiso con el sector, buscando mejorar la disponibilidad y cercanía de los puntos de examen, contribuyendo así a la capacitación del personal esencial para la seguridad aérea.