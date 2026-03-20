Salamanca consigue un nuevo Guinness World Record

Salamanca puede presumir de tener un nuevo récord mundial. En este caso se trata de ‘Highest Pistol Squat Box Jump’, o traducido al español, el salto de caja con sentadilla más alto a una sola pierna, un auténtico hito que se ha logrado en la capital del Tormes y que pasará a los anales de la historia.

Alex Sánchez, salmantino de raíces que ha estado viajando a lo largo del mundo, ha sido la persona que ha conseguido este reto. En 2019 formó parte del Cirque du Soleil, segunda persona charra en conseguirlo tras el ilustrador Ricardo Cavolo que fichó por la formación en 2011.

Este nuevo récord se ha conseguido en el centro de entrenamiento personal enfocado a la salud y a la calidad de vida, en el Bodyking Gym Boutique, y en cuestión de una hora y de manera telemática, ha logrado esta hazaña al alcance de muy pocos.

Primeramente habría que destacar la importancia de la forma física, algo entrenado durante años por el propio Alex y donde se pueden llegar a ver sus resultados a lo largo de los años en su cuenta de instagram, en cualquiera de las dos dedicadas a la calistenia y el deporte.

En sus redes sociales, de manera activa suele subir diferentes retos que pueden llevarle varios días. Como ejemplo se muestran los cuatro días que estuvo para conseguir el que hemos podido visualizar, con un mensaje claro para aquel que quiera introducirse en estas ‘artes’: “Solo fracasas si dejas de intentarlo”.

Así pues, con un gran amigo suyo como es Manuel Santana, regente del gimnasio, ha ido preparando todo paso a paso para que quede reflejado en un vídeo este evento, manera de conseguir el Guinness World Record.

Anteriormente, este récord lo consiguió Austin McKenzie, un joven estadounidense que lo logró el 23 de septiembre de 2025. Es más, fue él mismo el que avisó al propio Alex para que realizara este récord, lo que demuestra el buen ambiente que existe dentro del mundillo de la calistenia.

Después de esto, Alex puso todo en marcha y contactó con Guinness World Record, la famosa institución que entrega el certificado que acredita que se ha superado el reto. Para ello, el récord, al ser humano, tiene que ser realizado de manera ininterrumpida, segura y por cualquier persona, además de mostrar en un vídeo en todo momento y sin cortes lo que se ha logrado.

Del mismo modo, cabe destacar que al ser el salto a una pierna en caja más alto del mundo, se tiene que medir con un metro tanto al principio como al final el ‘obstáculo’, algo que comprobará Guinness World Record más tarde.

El salmantino Alex Sánchez consigue el Guinness World Record por el Highest Pistol Squat Box Jump | Anass Álvarez

Tras medir todo, Alex se puso manos a la obra. Y es que tras casi 40 intentos en los que modificó algunos movimientos y entrenó algunas mecánicas, finalmente logró saltar un metro a una pierna y conseguir así el Guinness World Record de ‘Highest Pistol Squat Box Jump’.

Como curiosidad, muchas de las personas siempre han estado pendientes de este tipo de retos por si vienen los denominado jueces, pero el coste tan alto hizo que no fuera posible al tener que desembolsar, en rasgos generales, entre 12.000 y 16.000 euros.

Al conseguir el récord, el propio Alex para Salamanca24horas indicó que “ojalá fuera un récord más jodido, pero no es un récord que haya batido muchas personas y mola, pero quiero uno con más prestigio. Es el primero de muchos pero sé que hay gente que lo va a batir. Ahora quiero hacer uno que sepa que otra persona no va a hacer”.

Para remontarnos a la última relación con un récord mundial, tendríamos que irnos hasta el 27 de julio de 1993, donde el cubano Javier Sotomayor, considerado por muchos el mejor de la historia en salto de altura, consiguió una marca de 2,45 metros.