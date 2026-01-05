Salamanca desde el objetivo fotográfico de Rodrigo Cortés

Rodrigo Cortés ha pasado unos días en la capital del Tormes, donde ha firmado ejemplares de su nueva obra, 'La piedra blanca', junto a Tomás Hijo. Durante su estancia, el director salmantino ha aprovechado para inmortalizar algunos de los rincones de la ciudad. Las bellas estampas que ha obtenido las ha compartido en sus redes sociales.

La Catedral, la Plaza Mayor con el árbol de Navidad en su centro, el Puente de Enrique Estevan, el río Tormes, la fachada de la Universidad, la calle Compañía envuelta en la niebla, la plaza de Anaya y la pasarela peatonal de Vialia son los pasajes y monumentos que han pasado por el objetivo fotográfico de Rodrigo Cortés durante estos días.

También ha capturado la imagen de un coche nevado con la palabra nieve escrita en su capó. "En Salamanca, la gente es organizadita y clara", ha señalado en el texto que la acompaña.

Sus seguidores no han dudado en elogiar la belleza de las imágenes. "Nos estás mostrando una película fotograma a fotograma. Qué maravilla", ha comentado un usuario. "Salamanca vista desde tus ojos es aún más mágica", ha añadido otra.