Salamanca ofertará 17 nuevas plazas sanitarias en la repesca del programa de fidelización de Sacyl

La Gerencia Regional de Salud ha lanzado una nueva convocatoria de su Programa de Fidelización y Cobertura Asistencial 2025, con el objetivo de atraer a los profesionales sanitarios recién formados. Esta ‘repesca’, abierta hasta el 11 de septiembre, ofrece 374 contratos de tres años en diferentes especialidades, incluyendo Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y especialidades hospitalarias, con incentivos económicos y profesionales, como estancias formativas en el extranjero para los puestos rurales.

Salamanca: 13 plazas en Medicina de Familia y 4 en Pediatría

En el caso concreto de Salamanca, Sacyl oferta 13 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, de las cuales ocho se destinan al ámbito rural. Estas se distribuyen entre localidades como Béjar, Linares, Miranda del Castañar, Aldeadávila, La Alberca, Lumbrales y Fuenteguinaldo, todas ellas zonas con históricas dificultades para atraer personal sanitario.

Además, se ofertan cuatro plazas de Pediatría en Atención Primaria, todas ellas en centros de la zona urbana de Salamanca.

Estas plazas forman parte de la estrategia para garantizar la cobertura sanitaria en las zonas más despobladas y de difícil cobertura de Castilla y León, y en el caso de Salamanca, también para reforzar los servicios pediátricos en la capital y zonas cercanas.

Especialidades hospitalarias: contratos compartidos para Salamanca

En cuanto a las especialidades hospitalarias, el programa contempla puestos compartidos entre Salamanca y otros hospitales con el fin de hacerlos más atractivos. En concreto, se han diseñado once contratos combinados entre los hospitales de Ávila y Salamanca, y cinco más entre Salamanca y Burgos.

Este modelo busca mejorar la estabilidad laboral de los nuevos especialistas y fomentar su permanencia en Castilla y León, especialmente en provincias con menor tamaño poblacional o infraestructura hospitalaria intermedia.

Balance de la primera fase: plazas aún sin cubrir

Esta segunda fase llega tras una primera oleada en julio, donde Sacyl adjudicó 223 contratos de los 539 inicialmente ofertados. Salamanca fue una de las provincias que logró retener a parte del talento joven, pero aún quedaron plazas sin cubrir, especialmente en Atención Primaria y en especialidades médicas clave.

Prioridad para el medio rural

Como novedad este año, una parte significativa de las plazas ofertadas en Medicina de Familia están designadas como "plazas específicas del ámbito rural", con incentivos añadidos. Esta medida pretende fomentar la llegada de profesionales a zonas tradicionalmente menos atractivas por su ubicación o carga asistencial.

Próximos pasos

Los interesados tienen hasta el 11 de septiembre para presentar su solicitud. La adjudicación de contratos y nombramientos se realizará mediante acto telemático el 30 de septiembre a las 10:00 horas a través de la plataforma Microsoft Teams.

Con esta estrategia, Sacyl busca aumentar la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y mejorar la calidad asistencial en toda la comunidad, especialmente en provincias como Salamanca, donde el refuerzo en Atención Primaria y Pediatría es una prioridad.