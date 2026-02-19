Salamanca pedaleará unida contra el cáncer el 24 de mayo

En la mañana de este jueves se ha presentado 'Salamanca Bike Contra el Cáncer', la primera marcha cicloturista, que se llevará a cabo el 24 de mayo.

El objetivo de la marcha tal y como han explicado los organizadores es "pedalear juntos por quienes están pasando la enfermedad" y transcurrirá por la zona de La Armuña 114 kilómetros. La prueba está abierta a mayores de edad, tanto federados como no federados. El recorrido tendrá 500 metros de desnivel acumulado.

A partir de este jueves hay disponibles 300 dorsales en la plataforma Rock The Sport.

Sobre el recorrido

A las 9:30 horas está prevista la salida desde la Plaza Mayor de Salamanca, punto de encuentro también para la llegada, prevista sobre las 14 horas. La bolsa del corredor y el dorsal se recogerán esa misma mañana a partir de las 8:00 horas en Carbajosa de la Sagrada.

Respecto a los puntos de avituallamiento, están previstas paradas en Ledesma, Villamayor y Valdelosa. Tras la marcha, los participantes disfrutarán de una paella popular en Carbajosa, en la zona deportiva habilitada con duchas para los ciclistas.

El precio de inscripción es de 35 euros, y puede formalizarse a través de la plataforma Rock The Sport. La bolsa del corredor incluye un maillot diseñado para la ocasión. También se entregará el dorsal y un ticket para la paella que se celebrará en Carbajosa.

Según ha incidido Dionisio Ferrero, vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca "esperamos agotar todos los dorsales" además, ha recalcado que dicha marcha "no tiene finalidad recaudatoria si no promover la salud y la visibilización de la AECC".

Asimismo, Carlos Castro, director del Club Deportivo Federado EntreSierras, ha manifestado sobre el recorrido que es "relativamente sencillo para que la gente que está menos preparada pueda hacerla".