Salamanca, entre las pensiones medias más bajas de Castilla y León: 1.282,59 euros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado los datos de la pensión media en España correspondientes al primer mes del año de este 2026.

En el caso de Salamanca, el número de pensiones se situó en enero en 83.709, figurando a la cabeza de las tres provincias con la pensión media más baja de Castilla y León (1.282,59 euros); tras ella se encuentra Ávila (1.210 euros) y Zamora (1.184 euros). En el lado opuesto, con la pensión media más alta están Valladolid, con 1.486 euros y Burgos, con 1.463 euros.

La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de enero, en 1.365,9 euros, una cifra que es dos euros más que la media del conjunto de España.

Los datos a nivel nacional indican que la Seguridad Social ha abonado 10.452.674 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de enero, que asciende a 14.250.714 millones de euros.

Desde el Ministerio también expresan que en el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7% en 2026, un porcentaje que es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Igualmente, a nivel nacional la pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363,4 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.563,6 euros mensuales; la pensión media de viudedad, en enero alcanzó los 971,9 euros al mes.