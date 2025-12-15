Salamanca pierde 449 asalariados en 2024 a favor de otras comunidades autónomas entre los que vienen y los que se van

La Agencia Tributaria ha publicado su informe sobre movilidad en el mercado de trabajo 2023-2024. Estos son los datos sobre Salamanca que ha recogido la agencia Ical.

Salamanca se encuentra entra las provincias de Castilla y León (todas, excepto Valladolid) con un saldo negativo entre los trabajadores que permanecen y los que se van, con 449 pérdidas, puesto que, aunque han entrado 2.393 asaliados... han sido 2.842 los que se han marchado.

De esos más de dos mil nuevos trabajadores, 526 proceden de otras provincias de la Comunidad; el resto, de otras comunidades autónomas.

Movilidad en el mercado de trabajo | Ical

Los datos de la Agencia Tributaria también revelan que el número de trabajadores por cuenta ajena ha crecido en todas las provincias. En el caso de Salamanca, un 1,73 por ciento (127.959).

El informe también revela que los que más se van de Castilla y León son los menores de 35 años y que los destinos más repetidos son Madrid (1.050) y la Comunidad Valenciana (557).