Salamanca planta cara al linfoma con información y visibilidad: “Es una enfermedad frecuente pero todavía poco conocida”

El Hospital de Salamanca se convierte en protagonista de la campaña nacional “Linformados: Entendiendo el linfoma, visibilizando vidas”, una iniciativa de concienciación hecha con el objetivo de visibilizar a los pacientes con linfoma y ayudarles durante el proceso de la enfermedad.

Salamanca es el único centro hospitalario de Castilla y León que participa en esta campaña, gracias a su papel como referente regional en el diagnóstico, innovación y avance terapéutico en patologías hematológicas.

El acto principal tuvo lugar este miércoles 22 de octubre en el propio hospital, donde se instaló un punto informativo interactivo abierto al público hasta el viernes. Aquí participaron Fermín Sánchez-Guijo, jefe del Servicio de Hematología, y Alejandro Martín García-Sancho, especialista en Hematología y en Linfomas.

Durante la presentación Alejandro Ignacio Herrero compartió resultados del “Estudio de percepción social sobre linfomas en España”, y explicó que el 82% de la población española tiene un conocimiento escaso o nulo sobre qué es un linfoma. En Castilla y León, esa cifra asciende hasta el 86%, y de ellos, un 48% no sabe absolutamente nada sobre la enfermedad.

“Este desconocimiento genera un impacto directo en los pacientes, que ven invisibilizada tanto su enfermedad como su experiencia vital”, señaló Alejandro Ignacio Herrero. Por eso, esta campaña no solo busca informar, sino también dar voz a los pacientes y dotarles de recursos para mejorar su comunicación con los equipos médicos.

Un cáncer frecuente, pero poco visible

Durante el acto, Alejandro Martín García-Sancho, especialista en Hematología y miembro de la Unidad de Linfomas del Hospital Universitario de Salamanca, subrayó que el linfoma es, a pesar del desconocimiento general, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la población. “Aunque muchas personas lo asocian a una enfermedad rara, la realidad es que el linfoma está entre los diez cánceres más frecuentes en España”, señaló el especialista. “De hecho, se estima que en 2026 se diagnosticarán unos 12.000 nuevos casos en nuestro país, con una incidencia aproximada de 25 casos por cada 100.000 habitantes al año”.

A pesar de estas cifras, el linfoma sigue siendo una enfermedad poco conocida entre la población, hasta el punto de que muchas personas ni siquiera saben qué especialidad médica lo trata.“La palabra ‘linfoma’ no suena tanto como ‘cáncer’ o ‘leucemia’, y eso contribuye a su invisibilidad. Por eso son tan importantes campañas como esta, que ofrecen información clara, contrastada y accesible”, explicó.

Martín García-Sancho insistió en que el conocimiento no solo beneficia a los pacientes, sino también al conjunto de la sociedad:“Un paciente informado puede tomar decisiones activas sobre su tratamiento, participar en las decisiones terapéuticas y afrontar mejor su enfermedad. Además, una sociedad más concienciada favorece la detección precoz, impulsa la investigación médica y genera recursos que repercuten directamente en la calidad de vida de quienes conviven con esta patología”.

Finalmente, recordó que, a diferencia de otros tipos de cáncer, el linfoma no cuenta con factores de riesgo prevenibles claramente identificables:“Llevar una vida sana, no fumar, mantener una alimentación equilibrada… siempre es recomendable. Pero en el caso concreto del linfoma, no existen causas específicas conocidas que permitan prevenirlo de forma directa”, finalizó.