Salamanca como plató de cine: el municipio se presenta de forma internacional en el ‘Shooting Locations Marketplace’

Salamanca se prepara para mostrar su potencial como plató cinematográfico internacional con la llegada de destacados localizadores de la industria audiovisual. Del 18 al 19 de octubre, profesionales procedentes de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia e Italia participarán en un viaje de familiarización por la ciudad, explorando sus principales espacios patrimoniales y urbanos, como la Plaza Mayor, el Patio de Escuelas o la Plaza Anaya, así como rincones con gran atractivo audiovisual.

La iniciativa se enmarca en la quinta edición de la feria ‘Shooting Locations Marketplace’, que se celebra en Valladolid los días 15 y 16 de octubre. Este encuentro reúne a cerca de 70 localizadores y más de 65 destinos nacionales e internacionales, ofreciendo una plataforma para establecer contactos y promocionar España como lugar de rodaje. Entre los asistentes destacan profesionales con experiencia en grandes producciones de Marvel, HBO, Netflix, Amazon, MGM Studios, Sony Pictures o Legendary Entertainment, responsables de títulos como Piratas del Caribe, Juego de Tronos o La casa de papel.

Gracias a acciones como esta, Salamanca refuerza su presencia en la industria audiovisual, consolidándose como destino preferente para cine, televisión, publicidad y videojuegos. La ciudad también ofrecerá visitas a Castillo del Buen Amor, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes, ampliando su oferta de localizaciones para futuros rodajes.