Salamanca pone el foco en los médicos de familia: "Sin Atención Primaria, este sistema de salud no sería posible"

El Auditorio Hospedería Fonseca acoge en Salamanca las XIII Jornadas Nacionales de Residentes y Tutores de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) donde se pone en valor la Atención Primaria, coincidente con la celebración del Día Nacional el 12 de abril.

María José Gamero, representante en Junta Directiva Nacional de SEMERGEN del área de residentes y tutores, ha recalcado que "la Atención Primaria es la base" y que "sin Atención Primaria, este sistema de salud no sería posible"; también ha hecho hincapié en que "hay estudios que demuestran que lo que más influye en que el paciente viva más y mejor es que tenga un médico de Atención Primaria de forma continuada".

Estas jornadas están enfocadas a talleres interactivos, donde se va a tener en cuenta cómo la IA puede ayudar al médico de primaria; se hacen también talleres de ecografía, una herramienta que es cada vez más frecuente en este sistema sanitario, sobre todo de en sutura e infiltraciones; así como el aspecto de la salud mental; el dolor; la atención al final de la vida; o los cuidados paliativos.

María José Gamero, representante en Junta Directiva Nacional de SEMERGEN del área de residentes y tutores | Andrea Mateos

Respecto a la IA, Gamero ha desgranado que podría ayudar a los médicos a ordenar resultados de analíticas o hacer informes, pero que en ningún caso se busca que sea un sustituto dada la estrecha relación que se requiere entre profesional y paciente.

Entre las principales reivindicaciones en el ámbito laboral para los profesionales de Atención Primaria, Gamero apunta a que se favorezca la posibilidad de atender al paciente en el sentido que merece, que haya más recursos humanos y que el médico sea tratado como cualquier otro trabajador, con unas horas limitadas de trabajo, con un descanso después de la guardia, y que tenga tantos pacientes como pueda atender de forma adecuada.

A mayores, ha citado los que podrían ser incentivos para que los MIR cubran los destinos con una cobertura más difícil, sobre todo en el medio rural: "Se podría aumentar la puntuación con la que va a contar esa personas que se van a un pueblo de difícil acceso a la hora de trasladarse años después. Si yo estoy en un centro que no es de difícil cobertura y tengo por cada mes trabajado 25 puntos, la persona que esté en un centro más alejado tendría que tener más". Esa sería una buena medida para ayudar al profesional, insistiendo también en la conciliación de la vida profesional y familiar, la mejora en los aspectos económicos y los contratos de larga duración.

XIII Jornadas Nacionales de Residentes y Tutores de SEMERGEN

También respecto a estas jornadas ha subrayado que "el número de tutores no condiciona exactamente que haya más plazas en el concurso MIR". El que haya menos especialistas de todas las especialidades, incluido medicina de familia, ha dicho que tiene que ver con la falta de previsión de jubilaciones; expresando que "en Castilla y León no se paga nada al médico de familia por ser tutor".

El número de inscritos a estas jornadas asciende a 350 entre tutores y residentes de toda España a los que se han sumado el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; el vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Manuel Micó; la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar; la presidenta del Comité Organizador de las Jornadas, Clara Timón; y la presidenta del Comité Científico de las Jornadas, Cristina Álvarez.