Salamanca pone en valor el papel de las mujeres agricultoras y ganaderas de su provincia

Este jueves el término municipal de Aldehuela de la Bóveda ha acogido la jornada 'Mujeres e innovación en el sector primario: del laboratorio al campo', organizada por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) con motivo del Año Internacional de la Agricultora. En este foro, distintas profesionales del sector primario han puesto en común, ante la atenta mirada de los espectadores, su visión de la agricultura y la ganadería, desde la investigación científica al día a día de las explotaciones.

Blanca Corroto, presidenta nacional de Asaja Mujeres y miembro de la Mesa del Comité de Mujeres del COPA- COGECA, se ha encargo de abrir paso a la jornada con su explicación sobre la situación actual de la mujer en el campo español. “Hay que visibilizar y reconocer su trabajo, facilitar la conciliación y los servicios, simplificar ayudas y trámites; además de ofrecer un asesoramiento cercano y un acompañamiento técnico”, ha afirmado, añadiendo que este sector “exige capacitación y acceso a la tecnología”.

Una de las principales actividades de este evento fue la mesa redonda 'La investigación diseña el futuro del campo, cuatro científicas del IRNASA-CSIC' , donde cuatro investigadoras sector han puesto en común sus innovadores estudios y la importancia de su aplicación. "La clave está en cómo podemos ayudar desde la investigación al campo; en mi caso utilizamos los microorganismos del suelo para el beneficio de las plantas y la salud de la tierra”, ha afirmado una de las protagonistas, Carmen Sánchez Cañizares. Por su parte, Sonia Rodríguez, ha destacado las investigaciones sobre contaminación de los suelos; Ana Laura Cano, se ha centrado en los avances para lograr una vacuna contra las garrapatas; y Silvia Manrique ha presentado el proyecto REWILD-AG, sobre la búsqueda de nuevos cultivos.

Jornada 'Mujeres e innovación en el sector primario: del laboratorio al campo' | IRNASA-CSIC

Más adelante, se ha llevado a cabo la sesión 'Formación y redes de conocimiento', donde la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Gómez, ha abordado la importancia de la preparación académica para las profesionales del campo. Por su parte, Raquel Arroyo, coordinadora del proyecto europeo OH-FINE desde la Finca Experimental Muñovela del IRNASA-CSIC, ha mostrado cómo otras comunidades de aprendizaje están contribuyendo a la innovación en el sector.

Finalmente, en la mesa redonda de 'Experiencias reales', varias agricultoras y ganaderas han podido ofrecer su testimonio personal poniendo en valor sus distintos perfiles: desde el trabajo más tradicional al más innovador. Por ejemplo, Carolina Fernández, ingeniera agrónoma, ganadera de Casa Gutier y empresaria de agroturismo procedente de Toledo, ha explicado que tiene una ganadería innovadora: “Lo que hemos hecho es mejorar el perfil lipídico de la grasa a través de la alimentación de las vacas, incluyendo semilla de lino y aceite de oliva”.

Por otro lado, Andrea García Lorenzo, joven ingeniera agrícola y ganadera de tan solo 26 años, procedente del municipio salmantino de El Cubo de Don Sancho, ha explicado que tiene una estrecha relación con el mundo de la ciencia, ya que colabora en investigaciones sobre parásitos con sus propios animales. “Decidí lanzarme como ganadera titular, porque muchas mujeres se mantienen en la sombra, aunque ellas son las que gestionan todo”.

Como ejemplo de las últimas intervenciones, ha aparecido Manuela Fernández Alonso, agricultora del Campo de Peñaranda que participa en OH-FINE, que ha asegurado que “desde el principio tuve claro que, si me iba a dedicar a esto, sería en ecológico”. “Estamos pasando una mala época en cereal y remolacha, con costes muy elevados”, ha lamento por su parte Isabel de Castro, agricultora convencional de Madrigal de las Altas Torres.