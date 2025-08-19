Salamanca se posiciona como epicentro biotecnológico con la 'Iberian Pharma Mission'

Salamanca se consolida como un punto de referencia en el sector biotecnológico con la celebración de la Iberian Pharma Mission a finales de octubre. Este evento, de carácter internacional, traerá a la ciudad a destacados agentes del sector biotecnológico y farmacéutico de Carolina del Norte (EE. UU.), uno de los principales polos de innovación a nivel mundial.

Organizada en el marco del proyecto IberoBio y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la misión se desarrollará durante tres jornadas. Empresas, centros de investigación y representantes institucionales de ambas regiones participarán en ponencias, mesas redondas y encuentros de negocios con el objetivo de forjar alianzas estratégicas. Esta iniciativa busca impulsar la internacionalización de proyectos locales y afianzar la posición de Salamanca como un nodo europeo clave en biotecnología.

El evento servirá de escaparate para el ecosistema de innovación salmantino, destacando el papel de centros tecnológicos de la ciudad e iniciativas como Abioinnova, la incubadora de empresas biosanitarias del Ayuntamiento, y Salamanca Tech, que actúan como motores de formación y emprendimiento.

Abioinnova participa en foros internacionales para proyectar el talento local

Además de ser un actor clave en la Iberian Pharma Mission, la incubadora Abioinnova continuará reforzando su presencia global participando en los principales foros del sector. En los próximos meses, formará parte activa de eventos de prestigio como BIOSPAIN y BIO-Europe.

BIOSPAIN 2025, considerada la feria de biotecnología más importante de España, será una plataforma estratégica para Abioinnova, que presentará sus líneas de apoyo al emprendimiento científico y explorará oportunidades de cooperación. Por su parte, la presencia en BIO-Europe, el encuentro de "partnering" líder a nivel global, ofrecerá la oportunidad de conectar con actores clave en el desarrollo farmacéutico y la salud, posicionando los proyectos emergentes de Salamanca ante fondos de inversión y grandes laboratorios internacionales.

Estas acciones no solo demuestran el compromiso de la ciudad con la internacionalización, sino que también la sitúan como un actor relevante en la creación de redes globales de ciencia e innovación, atrayendo talento e inversión.