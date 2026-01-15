Salamanca se postula como candidata ideal para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública
Entre sus fortalezas, Salamanca dispone de infraestructuras y parques científicos preparados para acoger un organismo estatal, y su tecnología y servicios auxiliares cumplen con los estándares exigidos
Salamanca se presenta como una de las candidatas más sólidas para albergar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), creada por la Ley 7/2025. La ciudad cuenta con un ecosistema académico e investigador de excelencia, liderado por la histórica Universidad de Salamanca, y destaca por su experiencia en candidaturas estatales, tras optar en 2022 a la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, tal y como ha explicado la Junta.
Entre sus fortalezas, Salamanca dispone de infraestructuras y parques científicos preparados para acoger un organismo estatal, y su tecnología y servicios auxiliares cumplen con los estándares exigidos. Su ecosistema científico y sanitario incluye centros de referencia como el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), que refuerzan su liderazgo en investigación biomédica y salud pública a nivel nacional e internacional.
La ciudad también cuenta con un tejido productivo vinculado a la biofarmacia y biotecnología, facilitando la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento en investigación aplicada y respuesta a emergencias sanitarias.
En cuanto a la calidad de vida, Salamanca según ha manifestado la Junta, ofrece un entorno seguro, servicios educativos y culturales de alto nivel y precios de vivienda moderados, lo que favorece la atracción y retención de talento. Además, su conectividad ferroviaria y aérea permite una relación fluida con Madrid y otros núcleos estratégicos, mientras que su proyección internacional refuerza la capacidad de la ciudad para participar en redes europeas y liderar proyectos de salud pública global.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León respalda la candidatura de Salamanca, destacando su consenso institucional, colaboración universitaria y capacidad de sostenibilidad a largo plazo.
