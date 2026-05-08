Salamanca, premiada en Benidorm por su vanguardia en gobernanza digital turística

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido una mención de honor en la categoría Gobernanza Digital en Destino: Premio DMOs en la gala de los Premios Digital Tourist, que se celebró este jueves en Benidorm. Este reconocimiento sitúa al destino a la vanguardia de la transformación digital turística nacional.

El desarrollo de la Plataforma Inteligente del Destino, que incorporará funcionalidades de IA, y que facilitará el conocimiento y fiabilidad de los datos turísticos, ha sido el eje central de la candidatura de Salamanca en estos galardones.

Organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), Digital Tourist es el único encuentro nacional que reúne a la industria digital y la industria turística para hablar, debatir y conocer las oportunidades que ofrece la tecnología al servicio del sector turístico, como motor principal económico y social del país.

La VIII Edición de los Premios Digital Tourist 2026 identifica, valora y reconoce los mejores proyectos y experiencias de la aplicación de las tecnologías digitales en el ámbito del turismo y su implementación en la industria, las instituciones y los organismos públicos.