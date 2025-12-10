Salamanca prepara una celebración histórica: así será el V Centenario que transformará la ciudad en 2026

Firma del protocolo de intenciones con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia y la Orden de los Dominicos han firmado este miércoles coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos el protocolo que impulsará, en 2026, el programa de actividades conmemorativas del V Centenario de la Escuela de Salamanca. La efeméride coincide con la llegada de Francisco de Vitoria al Estudio salmantino en 1526. Durante el acto también se dio a conocer la imagen promocional que acompañará la celebración.

El alcalde, Carlos García Carbayo, subrayó que la Escuela de Salamanca “está en el origen de muchos de los valores que hoy se reivindican”. A su juicio, el 500 aniversario es “una ocasión para proyectar de nuevo al mundo el pensamiento humanista nacido en la ciudad”, que situó a Salamanca “en la vanguardia intelectual de su época”.

García Carbayo, avanzó que la programación municipal para 2026 integrará la conmemoración en la agenda cultural y educativa habitual de la ciudad. Entre las propuestas ya confirmadas para el primer trimestre, anunció un videomapping en la fachada del Convento de San Esteban que recorrerá la vida de Francisco de Vitoria y el legado de la Escuela de Salamanca. El Teatro Liceo acogerá también los montajes “La Desconquista”, de Ron Lalá, y “La loca historia del Siglo de Oro”, de La Escalera de Tijera. El arranque del segundo trimestre incluirá además el concierto sinfónico de “Malinche” en el CAEM.

Desde la Junta, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó el respaldo del Gobierno autonómico al programa conmemorativo a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Defendió que la celebración es “una oportunidad para poner en valor un pensamiento que continúa ofreciendo claves para afrontar retos actuales”, como la defensa de los derechos humanos, el diálogo intercultural y la cooperación internacional. Tal y como ha señalado el consejero, “el pensamiento de la Escuela de Salamanca nos inspira a trabajar juntos para que los derechos humanos, la justicia económica y la cooperación internacional sigan siendo ejes centrales de nuestro proyecto común"

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, señaló que el acto en San Esteban “hace historia”, al celebrarse precisamente en el lugar donde vivieron y enseñaron Vitoria y otros teólogos que transformaron el pensamiento del siglo XVI. Corchado insistió en la necesidad de actualizar las enseñanzas de la Escuela de Salamanca y recordó la importancia del vínculo con América en su desarrollo. La institución académica desplegará a partir de 2026 un amplio programa de congresos, conferencias, exposiciones y actos culturales, así como acuerdos de mecenazgo con diversas fundaciones.

Por su parte, el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón, subrayó la actualidad del pensamiento salmantino en ámbitos como la libertad, la gobernanza global o la justicia económica. Confirmó que la Pontificia organizará en junio las II Conversaciones de Antropología y Economía, y en octubre un simposio internacional sobre la visión antropológica de la Escuela de Salamanca. Además, participará en el congreso internacional previsto para febrero y en un encuentro sobre historia del pensamiento que se celebrará en marzo.

El prior de los Dominicos en Salamanca, Manuel Ángel Martínez, recordó que el origen de la Escuela de Salamanca está precisamente en el Convento de San Esteban, anfitrión del acto. La orden dedica su ciclo “Conversaciones de San Esteban”, iniciado en noviembre y vigente hasta febrero, al V Centenario. Martínez resaltó que la doctrina de Vitoria situó la dignidad humana como principio universal, sustentada tanto en la fe como en la razón, y reivindicó su vigencia en el mundo actual.

La imagen del V Centenario

Durante el acto se dio a conocer también la nueva identidad visual del V Centenario, fruto de un proceso de investigación destinado a trasladar al presente el legado intelectual de la Escuela de Salamanca. El equipo creativo explicó que la intención ha sido construir una marca sólida, capaz de condensar los elementos esenciales de la conmemoración —los 500 años, la tradición de pensamiento salmantino y su origen histórico— y de reinterpretarlos en un lenguaje actual.

El resultado es un sistema gráfico basado en símbolos que evocan los conceptos más representativos trabajados por los autores de la Escuela.

La marca cuenta con dos líneas comunicativas:

Una vertiente institucional, pensada para las entidades colaboradoras y organismos participantes.

Otra más divulgativa y cercana, preparada para conectar con la ciudadanía y explicar de forma sencilla los valores que hicieron de la Escuela de Salamanca un referente universal.

Según explicaron las responsables del diseño en esta línea más pedagógica, los símbolos se convierten en protagonistas y se despliega toda la paleta gráfica para mostrar, con un enfoque contemporáneo, la relevancia histórica y la vigencia del pensamiento salmantino.

Además también destacaron que la identidad visual refleja la propia colaboración institucional que sustenta la conmemoración, y animaron a nuevas entidades a sumarse al proyecto. La marca, señalaron, aspira a dejar huella en las generaciones futuras y a recordar que muchos de los debates actuales pueden abordarse desde las ideas que nacieron en Salamanca hace cinco siglos.