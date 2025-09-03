Salamanca se prepara para las Ferias de la Virgen de la Vega con seguridad reforzada
La Junta Local de Seguridad activa protocolos especiales ante la previsión de alta afluencia de público y hace un llamamiento a disfrutar de las fiestas con prudencia
La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, presidió este miércoles la reunión de la Junta Local de Seguridad para coordinar la protección durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega, que se celebrarán del 7 al 15 de septiembre.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y Cruz Roja, con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro de los eventos.
Se prevé un aumento significativo de visitantes en la ciudad, especialmente en zonas como la Plaza Mayor y el Recinto Ferial de la Aldehuela, donde se celebrarán conciertos, la Feria de Día y otras actividades. Por ello, se reforzará la seguridad en accesos y lugares de gran afluencia, manteniendo el nivel 4 de alerta antiterrorista.
Asimismo, se ha destacado la importancia de los Puntos Violeta, para atender posibles casos de agresiones a mujeres, y se ha hecho un llamamiento a la prudencia frente a la sumisión química, con medidas preventivas activas durante toda la celebración.
Las Juntas Locales de Seguridad permiten coordinar la actuación de distintos sectores sociales e institucionales, garantizando la protección de los derechos y libertades públicas durante las festividades.
También te puede interesar
Lo último