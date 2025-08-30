Salamanca se prepara este sábado para la clausura del Festival Internacional de Folclore con una 'Sesión Vermut'

El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca llega a su fin este sábado, 30 de agosto, tras reunir a 14 grupos folclóricos de todo el mundo. El evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Surco, ha contado con la participación de agrupaciones de Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala, Croacia y varias regiones de España.

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la "Sesión Vermut", una iniciativa que busca llevar el folclore a las calles de la ciudad de una forma más informal y cercana. A las 12:00 horas del este sábado, la Plaza Mayor y sus alrededores se convertirán en un escenario abierto, donde los grupos participantes ofrecerán actuaciones espontáneas. El público podrá unirse, bailar y ser parte activa de la celebración, disfrutando de la música y la tradición en un ambiente relajado.

Por la noche, la clausura oficial del festival se llevará a cabo en el Patio Chico. A partir de las 21:30 horas, el escenario acogerá las actuaciones del grupo folclórico salmantino ‘Surco’, Combinaciones Folclóricas de Colombia, Os Frieleiros Rancho Lisboa (Portugal) y el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza (Granada).

Previamente, a las 20:30 horas, se celebrará un pasacalles que partirá de la plaza de El Liceo, con la participación de grupos de Macedonia del Norte, Zamora y Canarias. El objetivo principal del festival es dar a conocer las diferentes maneras de interpretar la cultura tradicional, mantener y divulgar las tradiciones y fomentar el intercambio cultural.