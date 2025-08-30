Salamanca se prepara este sábado para la clausura del Festival Internacional de Folclore con una 'Sesión Vermut'

La Plaza Mayor y sus alrededores se convertirán en un escenario abierto, donde los grupos participantes ofrecerán actuaciones espontáneas

inauguración del II Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca. Foto de archivo
El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca llega a su fin este sábado, 30 de agosto, tras reunir a 14 grupos folclóricos de todo el mundo. El evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Surco, ha contado con la participación de agrupaciones de Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala, Croacia y varias regiones de España.

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la "Sesión Vermut", una iniciativa que busca llevar el folclore a las calles de la ciudad de una forma más informal y cercana. A las 12:00 horas del este sábado, la Plaza Mayor y sus alrededores se convertirán en un escenario abierto, donde los grupos participantes ofrecerán actuaciones espontáneas. El público podrá unirse, bailar y ser parte activa de la celebración, disfrutando de la música y la tradición en un ambiente relajado.

Por la noche, la clausura oficial del festival se llevará a cabo en el Patio Chico. A partir de las 21:30 horas, el escenario acogerá las actuaciones del grupo folclórico salmantino ‘Surco’, Combinaciones Folclóricas de Colombia, Os Frieleiros Rancho Lisboa (Portugal) y el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza (Granada).

Previamente, a las 20:30 horas, se celebrará un pasacalles que partirá de la plaza de El Liceo, con la participación de grupos de Macedonia del Norte, Zamora y Canarias. El objetivo principal del festival es dar a conocer las diferentes maneras de interpretar la cultura tradicional, mantener y divulgar las tradiciones y fomentar el intercambio cultural.

