Salamanca presencia la clausura del curso STEM Talent Girl

El programa STEM, donde 67 alumnas salmantinas han participado con el objetivo de encontrar respuestas en torno a su futura vida laboral, ha puesto este jueves el broche final en el aula Magna I de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Este programa, que comenzó en noviembre para impulsar vocaciones científico- tecnológicas entre niñas y jóvenes, esta organizado de la mano de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI y ha brindado a 977 alumnas de la comunidad la oportunidad de descubrir su interés por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Durante siete meses, "las participantes han podido acercarse de manera práctica a su futuro profesional mediante actividades como encuentros con mujeres referentes, talleres científico- tecnológicos, sesiones de mentorías o visitas a empresas". En concreto, en Salamanca, las experiencias más destacadas han sido la visita del Edificio I+D+i de la Universidad de Salamanca durante el encuentro STG Connect, la participación en el Taller Laboratorio Bio en los Laboratorios Docentes del Campus Miguel de Unamuno y el descubrimiento del proyecto Hospital 360º en la Casa de las Conchas.

Además, estas alumnas participaron en la experiencia 'De usuarias a creadoras: Explorando la IA', desarrollada junto a la Cátedra Internacional DemIA en las instalaciones de AIR Institute, donde pudieron acercarse de forma práctica y creativa al mundo de la inteligencia artificial. Durante este taller, trabajaron con herramientas reales, crearon su propio modelo de aprendizaje automático y resolvieron retos en equipo. El programa también incluyó la participación en el Hackathon STEM for Good, orientado al desarrollo de soluciones con impacto social de manos de ENUSA, y la semifinal de proyectos de investigación celebrada en Salamanca Tech, fomentando el trabajo colaborativo, la creatividad y el interés por las disciplinas STEM.

Con este tipo de actividades, el itinerario educativo ha buscado inspirar, formar y acompañar a las participantes, de secundaria, bachillerato y universidad. "Se trata de una iniciativa de gran impacto, centrada en la mentorización y el acompañamiento personalizado, que conecta a las jóvenes con una red de más de 600 mujeres profesionales del ámbito STEM", explican desde la organización. Asimismo, esta iniciativa fomenta la creación de una comunidad en la que las alumnas comparten inquietudes y desarrollan su potencial en un entorno de confianza.