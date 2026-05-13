Salamanca prepara un gran festival de música en la Aldehuela para la primavera de 2027

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado de los concejales de Turismo, Ángel Fernández; de Festejos, Carmen Seguín; y de Policía Administrativa, Fernando Carabias, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de los hoteles de la ciudad en la cual, además de analizar el “excelente momento que atraviesa Salamanca como destino turístico”, se han presentado proyectos estratégicos vinculados al turismo congresual, cultural y musical.

Entre las iniciativas, propuestas, el consistorio destaca el proyecto estratégico para convertir el recinto de La Aldehuela en un gran espacio destinado a conciertos de gran formato y festivales musicales, “con capacidad para situar a Salamanca dentro del circuito nacional e internacional del turismo musical”. Asimismo, se ha avanzado que ya se está trabajando para que este espacio pueda acoger, en la primavera de 2027, un festival dirigido al público juvenil y con “una previsión de entre 10.000 y 12.000 asistentes durante un fin de semana completo”.

Esta iniciativa, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, persigue atraer nuevos perfiles de visitantes y reforzar la actividad turística durante periodos de menor afluencia, ya que se estima que entre el 40% y el 60% de los asistentes a este tipo de eventos proceden de fuera de la ciudad. Con este proyecto, el consistorio quiere dar un paso más para complementar la oferta musical de la ciudad.

Reunión del sector hotelero y el Ayuntamiento de Salamanca | 

Por otro lado, durante el encuentro se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la previsión de congresos, eventos deportivos y culturales para los años 2026 y 2027, así como nuevas iniciativas encaminadas a continuar avanzando en la desestacionalización del turismo y en la generación de actividad económica vinculada al sector.

Además, García Carbayo ha destacado la fortaleza que presenta actualmente Salamanca desde el punto de vista turístico. En este sentido, se ha puesto de manifiesto el crecimiento registrado en el turismo congresual y profesional. En concreto, durante el 2025 se cumplió el récord en el número de viajeros en Salamanca, tal y como ha apuntado el concejal de Turismo, Ángel Fernández, durante una rueda de prensa celebrada este mismo miércoles.