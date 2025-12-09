Salamanca presenta su nuevo Puerto Seco, preparado para mover 700.000 toneladas al año

El Puerto Seco de Salamanca ya es una realidad y se presenta como una pieza clave para el futuro económico de la provincia. Con 88.000 metros cuadrados, espacio para trenes de hasta 750 metros y capacidad para mover cerca de 700.000 toneladas al año, esta plataforma permitirá que las empresas salmantinas envíen y reciban mercancías con más rapidez y a menor coste. Conectado directamente con los puertos portugueses de Leixões y Aveiro, y gracias a una inversión de más de 34 millones de euros, el nuevo recinto logístico aspira a convertirse en un motor de empleo y crecimiento para toda la zona.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado el respaldo “decisivo” de la Junta en este proyecto. El Gobierno autonómico ha destinado 18,94 millones de euros a la construcción del Puerto Seco, dentro de una inversión global de 22,36 millones; y ha comprometido otros 14,85 millones para las urbanizaciones industriales asociadas —Peña Alta y sistemas generales—. “En total, una apuesta cercana a los 34 millones de euros para multiplicar la creación de riqueza y empleo en Salamanca”, destacó García Carbayo.

Carbayo anunció también que ya está en marcha la licitación para la gestión del recinto. “Esperamos contar con un gran operador a finales del primer semestre del próximo año. Unos meses después, en el último trimestre de 2026, estará lista la infraestructura complementaria para graneles, que dotará a la plataforma de una ventaja competitiva fundamental”, añadió.

El alcalde de Salamanca defendió que el Puerto Seco será un “aliado clave” para que las empresas salmantinas puedan internacionalizarse, abrir mercados y operar con mayor rapidez y menor coste, gracias a su conexión comercial con los puertos portugueses de Leixões y Aveiro, que reclamaban un nodo interior capaz de absorber su crecimiento.

Además, reclamó nuevamente la finalización de la electrificación de la línea férrea hasta la frontera con Portugal, una obra pendiente “imprescindible para operar trenes del siglo XXI con la eficiencia que demanda el sector”. También celebró la reciente incorporación de Salamanca a la red de autopistas ferroviarias, con dos corredores estratégicos hacia Jundiz —para conectar con el norte de Europa— y hacia el puerto de Valencia —para enlazar con los tráficos asiáticos—.

Mañueco: “Un proyecto que demuestra que cuando se rema en la misma dirección, Salamanca avanza”

En su intervención, Alfonso Fernández Mañueco calificó el Puerto Seco como una “realidad visible y tangible”, fruto de la “perseverancia, la cooperación y la convicción de que Salamanca puede mirar al futuro con ambición”. El presidente autonómico agradeció el trabajo del Ayuntamiento, de Zaldesa, de los equipos técnicos y de las empresas implicadas en la ejecución del proyecto.

“Este Puerto Seco es una promesa cumplida con Salamanca y con Castilla y León”, afirmó Mañueco, quien subrayó que la plataforma intermodal es “una puerta abierta para que nuestras empresas compitan mejor, para que nuestros productos viajen más lejos y para que generemos más actividad económica y empleo de calidad”.

El presidente recordó que la Junta ha aportado 19 de los 22 millones de euros destinados a la infraestructura, una inversión que consideró “decisiva en un momento en el que pocos creían en este proyecto”. Aseguró sentirse especialmente orgulloso de haber impulsado esta iniciativa tanto en su etapa como alcalde como en la actual presidencia autonómica. “Prometimos que Salamanca sería eje estratégico de la red de centros logísticos, y hoy es una realidad”, señaló.

Mañueco adelantó que el Gobierno autonómico continuará invirtiendo en las infraestructuras complementarias: nuevos andenes, mecanización del área de graneles, almacenes para cereales y fertilizantes, un edificio de oficinas y una nave de consolidación de carga. También insistió en la necesidad de seguir desarrollando suelo industrial para atraer empresas y consolidar la actividad económica.

Asimismo, reivindicó al Gobierno de España que avance al mismo ritmo en las infraestructuras estatales pendientes, especialmente la conexión con el Corredor Atlántico, la reapertura completa del corredor internacional, la electrificación hasta Fuentes de Oñoro y la mejora de las frecuencias ferroviarias con Madrid. “No pedimos ser más que nadie; pedimos las herramientas necesarias para construir nuestro futuro. Nosotros ya estamos cumpliendo con Salamanca y con Castilla y León”, concluyó.