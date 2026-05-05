Salamanca presenta un SALdeCompras más fácil, rápido, repartido e inclusivo

Salamanca SALdeCompras sigue su firme promesa de llegar a todos los barrios de la capital del Tormes. Con una serie de propuestas que pretenden no dejar indiferente a nadie, el tejido empresarial local de Salamanca se ha unido para potenciar el comercio de cercanía.

Cómo ha destacado el alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo, "con el paso del tiempo se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes de la ciudad", convirtiéndose así en un programa esencial para las PYMES de la localidad charra. Además, ha destacado que SALdeCompras pretende "fortalecer el tejido comercial y facilitar la apuesta para que los salmantinos compren en su ciudad".

Por otro lado, el propio regidor ha hecho hincapié en que está iniciativa ha generado 35 millones de euros en la ciudad con 600.000 operaciones de venta, habiendo gratificado a los salmantinos y salmantinas con dos millones de euros. Asimismo, ha generado 2.000 visitas presenciales siendo "un éxito colectivo".

Con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos y escuchando a las asociaciones y vecinos de la ciudad, se han mejorado diferentes puntos para así hacer de SALdeCompras una iniciativa "más fácil, más rápida, más repartida y más para todos".

Según ha explicado el alcalde de Salamanca, será más fácil al simplificar todos los procedimientos, sacando el ticket directamente el comerciante, subiéndolo el cliente a la aplicaciones y, en un solo click, obtener ambos las gratificaciones. Será más rápido al haber realizado un sistema mucho más intuitivo, acortando plazos de liquidaciones y trabajando en una aplicación más eficiente y dinámica.

Del mismo modo, será más repartido estableciendo un límite de gastos en los clientes de 300 euros para que así puedan dividirse las bonificaciones en un número más amplio de personas. Por último, será "más para todos" ya que será un modelo más inclusivo, donde cualquier comercio que cumpla las bases podrá generar bonos y acumular compras.