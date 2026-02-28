Salamanca está presente este fin de semana en la feria más importante de turismo ornitológico de España

Salamanca está este finde semana en la feria más importante de turismo ornitológico de España, la Feria FIO 2026, que se celebra en Villareal de San Carlos, en el Parque Nacional de Monfragüe.

El Patronato Provincial de Turismo tendrá un stand modular con imágenes de Castilla y León, donde se ofrecerá información de naturaleza en Salamanca, las diferentes rutas de senderismo, rutas BTT, ornitología, el Camino de Hierro y diferentes alternativas de ocio que incluyen el disfrute del toro bravo en la dehesa. A mayores, se reforzará la oferta de la ruta de los miradores de la ciudad, la constelación arqueológica y las rutas patrimoniales.

FIO se trata de la feria más destacada en este ámbito a nivel nacional y la segunda más importante de Europa, que conecta a amantes de las aves, expertos en conservación y profesionales del turismo de naturaleza de distintos países que se dan cita para compartir conocimiento, experiencias y una pasión común, con el fin de comprender, proteger y disfrutar la biodiversidad.