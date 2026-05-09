Salamanca, presente en los talleres ELE del Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres

La marca promocional ‘Salamanca, Ciudad del Español’ refuerza este sábado, 9 de mayo, su liderazgo internacional con su participación en Londres en los ‘Talleres de actualización didáctica para profesorado de Primaria, Secundaria y Educación de personas adultas’. Este encuentro, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda, vuelve a celebrarse en el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de la capital británica.

Ante el crecimiento sostenido del español en el sistema educativo del Reino Unido, la entidad salmantina apuesta por intensificar sus acciones en este mercado clave, asumiendo un papel protagonista en una jornada diseñada específicamente para la formación de docentes. Esta cita se ha convertido en un referente para la ciudad, que acumula ya nueve años de presencia ininterrumpida en este evento de promoción exterior.

La jornada cuenta con un respaldo institucional de alto nivel, encabezado por el consejero de Educación de la Embajada de España en Reino Unido, Fernando Bartolomé Usieto, y el director del Instituto Cervantes de Londres, Víctor Ugarte Farrerons, además de diversos asesores técnicos y autoridades educativas locales. La conferencia inaugural corre a cargo de la profesora Neetu Sadhwani, quien bajo el título ‘Las lenguas crean puentes entre personas y culturas’, analiza el potencial del idioma como herramienta de integración intercultural.

El éxito de la presente edición queda reflejado en la participación de más de 160 docentes llegados de distintos puntos de la geografía británica. Los profesores buscan en estos talleres herramientas pedagógicas innovadoras y técnicas de enseñanza que primen los aspectos comunicativos y lúdicos para trasladarlos a sus aulas.

La aportación académica de Salamanca es fundamental en el programa lectivo, con la participación de especialistas de centros de reconocido prestigio en la ciudad. Expertos como Alfredo Pérez Berciano, del Colegio Delibes; Esther García Montero, de Estudio Sampere; Ivano Salmoiraghi, de DICE; y Álvaro José Sierra, del Colegio Berceo, imparten ponencias sobre temas tan diversos como el uso de la música hispana con adolescentes, dinámicas de juego grupal o el análisis de la etimología.

De forma paralela a las sesiones formativas, los asistentes pueden visitar un área de exposición donde ‘Salamanca, Ciudad del Español’ dispone de un espacio exclusivo. En este punto de encuentro se desarrollan labores de promoción del turismo idiomático y se distribuye material pedagógico especializado.