Salamanca se promociona en Galicia para fidelizar a su mercado más fiel

El Ayuntamiento de Salamanca ha viajado esta semana a La Coruña con una misión clara: consolidar la capital charra como destino preferente dentro del mercado gallego. A través de una jornada de comercialización organizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la ciudad busca estrechar lazos con uno de sus emisores de turistas más constantes.

El encuentro, estructurado como un workshop y cena de trabajo, ha permitido a los técnicos de Turismo de Salamanca mantener reuniones directas con un centenar de agentes y turoperadores locales. Este formato de "escucha activa" facilita la creación de paquetes turísticos personalizados que respondan a las demandas actuales del sector.

Turismo de Salamanca promociona en estas citas sus activos patrimoniales y experiencias más valoradas, entre las que destacan: la ruta de los miradores, la subida a las torres de la catedral (Ieronimus) y a las torres de la Clerecía (Scala Coeli), así como la gastronomía de excelencia, a través del club de producto Salamanca para Comérsela, que reúne la mejor oferta culinaria de la ciudad.

La importancia de esta acción radica en el peso estadístico del turista gallego. Durante el pasado año 2025, cerca de 6.800 gallegos realizaron consultas en la Red de Oficinas de Información Turística, lo que representa casi un 4 por ciento del total nacional.

El perfil del visitante gallego suele ser el de un viajero que realiza estancias de una noche, utilizando Salamanca como una parada estratégica en sus rutas hacia el sur de España o en sus recorridos por Castilla y León.