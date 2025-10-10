Salamanca promociona planes como la visita a la Catedral o la Clerecía en la Confederación Española de Agencias de Viajes en Málaga

Salamanca ha reforzado esta semana su estrategia de promoción nacional participando en una nueva jornada comercial organizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en Málaga. El objetivo del encuentro ha sido fortalecer los vínculos comerciales con agencias de viajes y turoperadores de todo el país.

El workshop, celebrado en el Gran Hotel Miramar, facilitó reuniones directas con cerca de 100 profesionales del sector. Estos encuentros permitieron a los representantes de Salamanca conocer las necesidades de los operadores y presentar la amplia y variada oferta turística de la ciudad. La jornada concluyó con una cena de networking para afianzar las relaciones profesionales.

Entre los productos destacados se promocionan experiencias singulares como ‘La Ruta de los Miradores’, la visita a las Torres de la Catedral (Ieronimus) y a las Torres de la Clerecía (Scala Coeli), el club gastronómico ‘Salamanca Para Comérsela’, así como la reciente puesta en marcha de la visita guiada al Cementerio San Carlos Borromeo, junto a otros recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos que enriquecen la experiencia del viajero.

Esta acción promocional forma parte del calendario anual de Turismo de Salamanca, lo que subraya el compromiso de la ciudad por mantener una relación productiva con los intermediarios turísticos, considerados cruciales para la comercialización de Salamanca como un destino patrimonial, cultural y experiencial de referencia en el ámbito nacional.