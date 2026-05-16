Salamanca promociona en redes sociales su "instante mágico": la iluminación nocturna de la Plaza Mayor

Bajo el reclamo “El instante mágico de Salamanca” y el hashtag #InstanteMagicoSalamanca, las redes sociales de Turismo de Salamanca apuestan por la promoción y difusión del momento del encendido de la iluminación artística de la Plaza Mayor. Dicha campaña publicitaria muestra el momento exacto en el que las luces del monumento se encienden, provocando la reacción de las personas presentes.

Según apunta el consistorio, esta campaña, que cuenta con 83 edificios y 38 esculturas iluminadas, viene a reforzar la apuesta que realiza por la promoción de Salamanca de noche, invitando al paseo nocturno por la ciudad iluminada y favoreciendo así el incremento de las pernoctaciones: “Esta iniciativa está muy valorada por los visitantes, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad”.

En concreto, el "instante mágico" de la iluminación de la Plaza Mayor de Salamanca ocurre al anochecer, “transformando el lugar en un espacio dorado”. Estos horarios, que cambian cada día en función de la hora del ocaso, se pueden consultar en redes, la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor, el Centro de Recepción de Turistas de la Fonda Veracruz y el Punto de Información Turística del Atrio de la catedral. En la actualidad, el encendido se sitúa entre las 21:39 y 21:53 horas.

Por otro lado, las visitas nocturnas a las Torres de la Clerecía y la Catedral, son otro de los atractivos que se añaden a la oferta de la Salamanca nocturna, que busca “convertir el anochecer en el evento principal y motivar a los visitantes a prolongar su estancia y quedarse a dormir en la ciudad”.