Salamanca se promociona en Zaragoza en el marco de la CEAV Protour 2026
De nuevo, la ciudad se ha publicitado en la Confederación Española de Agencias de Viajes en la primera de las paradas de esta acción comercial
Salamanca ha vuelto a participar en otra acción comercial, en esta ocasión en Zaragoza en el marco de la Confederación Española de Agencias de Viajes Protour 2026. De este modo, un centenar de profesionales han visualizado de primera mano los recursos turísticos y la oferta existente en la capital del Tormes.
Del mismo modo, se ha participado de manera activa en un workshop profesional de unas dos horas, manteniendo reuniones directas entre expositores y agencias de viajes y así favorecer el networking y la generación de negocio.
Esta CEAV Protour es un tour que se ha concebido para poder contar destinos y empresas turísticas como compañías aéreas, ferroviarias, marítimas o aseguradoras. Zaragoza ha sido de las primeras paradas y después se promocionarán en Granada, Cádiz, Valencia, Murcia, A Coruña, León, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao y contará con 45 expositores.
