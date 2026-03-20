Salamanca protagoniza la campaña de verano de la Junta con nuevos campus de voluntariado

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha lanzado este viernes la campaña de verano para niños y jóvenes más ambiciosa de su historia, alcanzando un récord de 5.865 plazas. Este despliegue, que supera en 235 las vacantes del año anterior, se divide en tres ejes fundamentales: los campamentos de ‘Red Activa’, los temáticos y los campos de voluntariado. La iniciativa no solo busca el ocio, sino que se consolida como un motor económico para el medio rural al generar cerca de 600 puestos de trabajo directos en toda la comunidad.

La provincia de Salamanca cobra un protagonismo especial en esta edición, especialmente dentro del programa de campos de voluntariado juvenil destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años. A la ya habitual sede de Santa Marta de Tormes, se suma este año como gran novedad el municipio de Candelario. En estas localidades, los participantes realizarán labores de recuperación medioambiental o rehabilitación arquitectónica por las mañanas, reservando las tardes para actividades de aventura como escalada o senderismo, todo ello por un precio de 110 euros que cubre los 15 días de estancia.

En el ámbito de la ‘Red Activa’, la oferta para menores de entre 9 y 17 años se centra en la multiaventura y la desconexión digital. Siguiendo la filosofía del programa ‘Pausa y Reconecta’, se han diseñado campamentos específicos donde los jóvenes salmantinos y del resto de la región podrán disfrutar de la naturaleza sin dispositivos móviles. Junto a esto, la oferta de campamentos temáticos crece un 13,5%, incorporando novedades tan llamativas como talleres de K-Pop (baile y canto) y una escuela de ‘Jóvenes Periodistas’ para aquellos interesados en el mundo de la comunicación y la radio.

Para facilitar el acceso a estas actividades, la Junta ha dispuesto 150.000 euros en bonificaciones. Las familias numerosas de Salamanca podrán optar a descuentos del 50% en la categoría general y del 100% en la especial, mientras que los titulares del Carné Joven Europeo tendrán una rebaja del 15%. Además, se han reservado plazas específicas para jóvenes con discapacidad y menores tutelados, garantizando un modelo de ocio inclusivo y seguro que permite, a su vez, la conciliación de las familias durante el periodo estival.

El calendario de inscripciones ya está en marcha: tras la publicación en el Bocyl, los interesados en los campamentos de ‘Red Activa’ y temáticos podrán solicitar su plaza desde mañana 21 de marzo hasta el 7 de abril. Por su parte, el plazo para los campos de voluntariado en Candelario, Santa Marta de Tormes y el resto de destinos comenzará el 25 de marzo. Todas las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.