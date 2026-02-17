Salamanca es la provincia más perjudicada por el ERE de Majorel con 169 afectados

Hasta 169 trabajadores de Majorel en Salamanca se verán afectados por el ERE que la empresa tiene previsto llevar a cabo en toda España. De hecho, la provincia charra es la más afectada de todas ya que solo los afectados aquí superan la suma de las otras cuatro ciudades afectadas: Barcelona con 67 personas, Jerez con 48, Zaragoza con 30 y Madrid con 15. En total, 329 despidos, según los sindicatos.

Es el tercer ERE de la empresa en los últimos tres años. El primero, que tuvo lugar a finales de 2023, afectó a una veintena de trabajadores en Salamanca, mientras que el segundo, con la empresa ya perteneciente al grupo Teleperformance, tuvo lugar en marzo de 2024 y afectó a 38 personas.

La empresa justifica los despedidos por “causas organizativas y productivas”, mientras que desde los sindicatos se manifiestan “preocupados” por esta situación” y anuncian que estudiarán las medidas planteadas por la empresa par buscar alternativas y esperan a las próximas reuniones convocadas los días 25 y 27 de febrero.